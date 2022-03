Jugadas dos fechas, tres líderes en la Zona A y uno en la Zona B en el Apertura de la Liga de Fútbol

Se jugó en su totalidad la segunda fecha del Torneo Apertura «Anibal Dalton Vera» de la Liga Regional Obereña de Fútbol. En Primera División Masculina, en la Zona A, comparten liderazgo Atlético Oberá, River de Santa Rita y Olimpia San Antonio. Mientras que el la Zona B, el único que sumó dos triunfos en las dos presentaciones es el actual campeón, Atlético Iguazú de Alem.

El Decano ganó holgadamente sus dos compromisos, convirtiendo diez goles en total. Social y Deportivo River de Santa Rita superó a A. A. del Valle y Olimpia San Antonio, con la conducción de Nestor Quevedo al Decano de Alem, por lo que los tres comparten el primer lugar con 6 puntos. En la Zona B, tomó la punta solo A. Iguazú, luego de ganar a A. Alem en el inicio y al ExA ahora, suma puntaje ideal, 6 puntos. Quedó como escolta San Martín, que luego de igualar en la primera fecha, superó a Campo Grande en la segunda y suma 4 puntos.

Resúmen 2da fecha – Primera División

Zona A: Aemo 0 – Atl. Oberá 5 / Atl. Alem 0 – Olimpia/San Ant. 1 / River de Santa Rita 3 – A del Valle 2

Zona B: Ex Alumnos 185 0- Atl. Iguazú 1 / River de Villa Bonita 1 -Racing de Villa Svea 1 / Atl. Campo Grande 1 – San Martín 2

Interzonal: Atl. JC/ Independiente 1 – Atl. Campo Viera 1

Posiciones:

Zona A: A. Oberá, River Santa Rita y Olimpia SA 6, JC Independiente 1, A. A. del Valle, A. Alem y Aemo 0.

Zona B: A. Iguazú 6, San Martín 4, EX Alumnos (185) 3, A. Campo Viera, Racing y River Villa Bonita 2, A. Campo Gde 0.

Próxima Fecha:

Zona A: Social River vs A. Alem / A. Oberá vs A. A. del Valle / JC vs Aemo

Zona B: A. Iguazú vs San Martín / A. Campo Gde. vs Racing / A. Campo Viera vs River VB

Interzonal: Ex Alumnos 185 vs Olimpia San Antonio