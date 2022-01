Jugadoras Solidarias

El plantel de Fútbol Femenino del Club Olimpia de Oberá, organizó una jornada deportiva solidaria. Los partidos con la participación del Club Racing, Ex Alumnos 185, A. Campo Viera y las anfitrionas, fueron la excusa para generar donaciones a beneficio de las familias necesitadas del Barrio Gunther de la ciudad.

El primer partido en categoría Sub 15, fue para Ex Alumnos 185 que se impuso por 2 a 0 ante Racing. Luego jugaron en Reserva Olimpia y Ex Alumnos 185, la victoria fue para las locales por 2 a 0 que luego cayeron por el mismo marcador ante las chicas de Racing.

En el partido de cierre, en Primera División, Olimpia y A. Campo Viera igualaron 1 a 1.

Los resultados fueron un detalle para una tarde de diversión y donde se logró el objetivo de reunir donaciones que serán entregadas a familias del Barrio Gunther que están atravesando un momento crítico. Alimentos no perecederos y ropa fueron parte de las donaciones.