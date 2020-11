La FeMiFu analiza protocolos para el regreso de competencias

Juan Carlos Rossberg, presidente de Federación Misionera de Fútbol, FeMiFu, reflexionó sobre la actualidad y anticipó la elaboración de un protocolo de competencia que no será obligatorio, pero permitirá a las Ligas que lo deseen, cumplir el aspecto competitivo del deporte. “Están autorizados los entrenamientos, competencias todavía no, esta semana vamos a presentar un protocolo para competencias. El Consejo Federal autorizaría, siempre y cuando las autoridades provinciales y municipales lo hagan. Es decir será puntualizado por cada jurisdicción” explicó. “Hay clubes que tienen interés, otros que no quieren hacer nada por ahora, el principal escollo sin ninguna duda, para cualquier actividad deportiva, es el tema del público. Sin público hace inviable para muchos la realización de partidos, sean amistosos o de torneos” confesó.

El marco organizativo alcanzaría a las diferentes disciplinas futbolísticas. “El protocolo es para que aquellos clubes que tengan interés o crean que pueden hacerlo, puedan competir. Se mantiene firme la resolución del Consejo Federal de que no es obligatorio para ninguna Liga hacer torneos en lo que resta de este año. Por lo que si sale algo será voluntario y para todas las disciplinas, Futsal, Fútbol Femenino, Divisiones Inferiores, Fútbol de Campo” aclaró.

La ardua tarea de sostener a las instituciones se profundizó con la pandemia, por lo que la acumulación de deudas fue inevitable concluyó Rossberg. “La mayoría está con deudas, la mayoría no pudo acceder a los planes de subsidios tanto del gobierno provincial como nacional, por tema documentación, no estaban al día. Lo que para mí no está bien, porque la situación es atípica, tendría que haber habido contemplaciones, plazos. Los clubes están endeudados, los gastos fijos se fueron acumulando, se hizo insostenible”.

Además, para el directivo, las expectativas no son alentadoras. “El panorama para los primeros meses del año próximo es similar, al menos en concurrencia de público y si hay, será limitado, así que será difícil para muchos clubes. Es el momento de aprovechar para tener todo al día la parte documental, ya que no hay actividades. Porque con la actividad normal, que va de lunes a lunes, más la escasez de dirigentes, hace imposible encontrar alguien que se ocupe solo de ese aspecto. Así que ahora es el momento de aprovechar, es la oportunidad de hacerlo. Que esto sirva de lección, porque los que están al día tienen derecho a reclamar”.