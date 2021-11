La programación del Fútbol Obereño del finde

Entre sábado y domingo se jugarán partidos del Apertura Femenino en juveniles y reserva, como así también el Apertura Juan Prats Rivas en cuarta y Primera división.

Las chicas jugarán en cancha de Olimpia, con el siguiente programa de partidos:

En otro orden, se disputará la 5ta fecha del torneo Apertura 2021 «Juan Prats Ribas» en Primera y Cuarta División.

Se disputarán partidos en Aristóbulo del Valle, Oberá, Leandro N. Alem y Villa Bonita (Campo Ramón).

Cabe recordar que aún restan jugarse varios partidos que fueron suspendidos luego de jugarse el primer tiempo: *Racing vs. River V. B. resta jugarse el 2T (0-1 – 2ª fecha) y Atl. Oberá vs AEMO resta jugarse el 2T (2-1- 2ª fecha). Además hay varios partidos suspendidos: Atl. Iguazú vs Atl. Oberá (1ª fecha) y Olimpia/San Ant. vs. Ex Alumnos 185 (1ra fecha), Atl. A. del Valle vs. Atl. Iguazú (2ª fecha) y Ol/S. Ant vs. Atl. Alem (2ª fecha) y San Martín vs Ol/S Ant. (3ra fecha).

Por lo tanto, la tabla de posiciones está incompleta hasta tanto se actualicen estos encuentros.