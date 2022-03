Lamentable episodio violento en fútbol obereño

Fue en el marco del partido que en Primera División disputaban San Martín de 25 de Mayo y Ex Alumnos 185, ayer domingo 27 por la cuarta fecha del Apertura masculino. Las versiones son encontradas sobre el inicio de las agresiones entre hinchas de uno y otro equipo, lo cierto es que el árbitro suspendió el encuentro cuando igualaban en un tanto.

«Un hecho desafortunado el que nos tocó vivir en nuestra casa. Se venía disputando un partido muy interesante. La parcialidad de San Martín contenta con su equipo que venía ganando 1 a 0. Momentos antes de terminar el primer tiempo se produce la expulsión de un jugador de Ex Alumnos 185 y a partir de ahí una reacción con mucha agresividad de la parcialidad de Ex Alumnos, que se pasan para agredir a los simpatizantes locales, había familias, señoras con sus hijos. Fue un momento tenso, desagradable y de miedo. Los jugadores de San Martín entran en un desconcierto viendo lo que pasaba, se produce un gol de Ex Alumnos y al momento se suspende el partido» relató Sebastian Rodriguez, vicepresidente del Club de 25 de Mayo. «Recorrieron más de cien metros para agredir a las familias en la zona de hinchas locales. No eran todos pero claramente estaban descontrolados» agregó. Entre las víctimas se encuentra el intendente de la comuna, Mario Lindemann.

Por su parte Ex Alumnos 185, emitió un comunicado de repudio ante los hechos generados, que contrarían los valores que persigue la institución afirmaron. «Es un hecho totalmente repudiable, tanto la acción como reacción. Más allá de buscar culpables tenemos que reflexionar sobre cómo estamos trabajando como instituciones, por qué se torna un espectáculo deportivo en un hecho lamentable» señaló Lisandro Padilla, presidente del ExA. «Tenemos identificada a la persona que inició todo, hincha de ellos, que estaba en un lugar cercano a la tribuna visitante, el operativo de seguridad falló. Fue desencadenante de una situación triste. También que la policía tire unos tiros al aire, tornó el momento muy complicado, agravando todo. Quedamos preocupados y tristes por todo lo ocurrido. Esto empaña todo lo que venimos haciendo» sentenció.