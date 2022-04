Las chicas se darán cita en Campo Viera

La segunda fecha del Apertura Femenino de Fútbol, Primera División, se jugará en cancha de Bowling en Campo Viera a partir de la 11 del venidero sábado 30. Así lo dispuso el Departamento de Fútbol Femenino de la Liga Obereña.

En la primera fecha las chicas de Olimpia le ganaron a A. Campo Viera, también se quedaron con tres puntos Ex Alumnos 185, tras superar a A. A del Valle y A, Oberá a A, Iguazú. Igualaron Racing y A. Alem. Así, encabezan las posiciones Las Decanas, Olimpia y Ex Alumnos 185 con 3 puntos, Racing y A. Alem suman 1 y sin puntos aún Campo Viera y A. A del Valle.

Próxima: 2ª fecha Primera División

Cancha del Club Bowling de Campo Viera – Sábado 30/04 – Programa:

11 hs. Atl. A del Valle vs. Atlético Oberá

12.40. Ex Alumnos 185 vs. Atlético Alem

14.20. Olimpia vs. Atlético Iguazú

16 hs. Atl. Campo Viera vs. Racing