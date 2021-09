Las chicas también vuelven a la cancha

El Departamento de Fútbol Femenino se reunió el último jueves por la noche y decidió que el torneo de su primera división se inicie el próximo domingo 26 de septiembre con la participación de Atlético Oberá, Ex Alumnos 185, Atlético Iguazú (L.N. Alem), Olimpia, Racing y Atlético Alem.

La reunión estuvo presidida por el presidente de la LROF, Raúl Benítez, y participaron todos los delegados de los diferentes clubes.

Al igual que en la categoría varones, el torneo será todos contra todos, con semifinal y final a un solo partido. Todas las fechas se jugarán en un solo estadio. Aún no está definido el lugar de la primera fecha.

Nuevas categorías

Además, el Femenino sigue en pleno crecimiento y lo demuestra que para este año se incorporan las categorías Juvenil y Reserva.

No todos los clubes presentan equipos en estas categorías, por lo que se armarán torneos con los equipos que confirmaron participación, arrancando el sábado 2 de octubre en la cancha de Racing de Villa Svea.

Juvenil (hasta 15 años): Iguazú, Atlético Oberá, Ex Alumnos y Racing

Reserva (sin límite de edad): Racing, Olimpia, Ex Alumnos 185 y Atlético Oberá.

Domingo 26 – Cancha de Ex Alumnos 185- Primera División. Programa partidos:

14 hs. Atlético Oberá vs. Atlético Iguazú

15.30. Racing vs Olimpia

17 hs. Ex Alumnos 185 vs Atlético Alem

Juveniles y Reserva (cancha de Racing)- 02/10

Racing vs. Ex Alumnos 185 – Reserva

Atlético Iguazú vs. Ex Alumnos 185 – Juveniles

Olimpia vs. Atlético Oberá – Reserva

Atlético Oberá vs. Racing – Juveniles