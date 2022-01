Las Decanas enfocadas en la Copa Federal

El plantel de Fútbol Femenino del Club Atlético Oberá, inició los trabajos de cara a la participación en la Copa Federal a realizarse del 2 al 12 de febrero en el predio de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) en Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

«Iniciamos el miércoles pasado, trabajando en doble turno, uno en el Club y otro en el gimnasio. También estuvimos trabajando en arena en la cancha de Selvarena (Monteaventura). Los sábados está planificado hacer fútbol. Hoy, (8), hacemos partido. La semana que viene vamos a seguir en dos turnos y a partir de la tercera semana la idea es trabajar en tres turnos, tres veces trabajo de campo y un día de gimnasio. Así está planificado hasta el 2 de febrero” detalló el Preparador Físico, Miguel Barrios.

El profe anticipó que se podrían sumar tres refuerzos, uno ya estaría confirmado. En lo que hace a costos, la AFA se hace cargo de todos los gastos de los equipos, incluyendo el traslado desde sus ciudades de origen. Además de las chicas del Club Atlético Oberá, participarán Boca Junior, C. A. River Plate, San Lorenzo de Almagro, UAI Urquiza, El Porvenir, Gimnasia y Esgrima de La Plata, C. A. Independiente, Rosario Central, Central Córdoba (Stgo del Estero), Godoy Cruz (Mendoza), Santa María de Oro (Concordia), Malvinas (La Plata), Atlético Tucumán, C. A. Aldosivi (Mar del Plata) y Luna Park (Bariloche).