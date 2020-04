Leandro Hiriart y su análisis de la situación. “No estamos en condiciones de quejarnos”

El entrenador del Oberá Tenis Club, Leandro Hiriart, reconoció la atención del Club obereño y afirmó que queda la ilusión de que la Liga Argentina de Básquet pueda continuar. “La verdad que no escapamos a la realidad de otras actividades y del mundo. Es una situación totalmente extraordinaria y genera por demás incertidumbre. Una espera que impacienta un poco, pero que debemos tratar de manejarla, porque es la misma que tienen todos y algunos para peor, porque trabajan en el día a día y por la comida diaria. No estamos en condiciones de quejarnos nosotros. En relación al deporte es una situación triste” reflexionó. “Nos quedamos con la familia esperando, fuimos programando reinicios que quedaron truncados y la verdad que la ciudad y la provincia está siendo hiper respetuosa, con pocos casos, eso es una tranquilidad para quedarnos”.

Hiriart habló de su hijo, quien nació justamente cuando le llegaba la oferta para hacerse cargo de la conducción de OTC. “Cumplió cinco meses, gracias a Dios que lo tenemos, hace que la cuarentena sea mucho más llevadera. Siempre nos hace olvidar de todo. Para nosotros es atípico estar en casa y es la parte fea que muchas veces no se ve. Pareciera que uno viaja y va a todos lados pero es bravo, tener que armar el bolsito y dejar la familia. Fue durísimo, dejar a mi señora y a él sin poder siquiera llevarlos a casa, me fui manejando y se me caían las lágrimas, esta cuarentena humaniza de alguna forma y recuperamos los valores que por el trabajo dejamos de lado. Nos volvió a poner en caja. Hay que llevarse un aprendizaje de esto” reflexionó. “Si hay algo por lo que estamos es agradecidos, es por estar en un lugar donde se preocupan por nosotros. La atención que recibimos, la mayoría del equipo quedó en Oberá, no podemos objetar en ningún aspecto. Estar con una entidad cómo ésta es una tranquilidad. Aunque sabemos que el Club no está exento de la problemática y es preocupante saber que va a pasar” agregó.

También el entrenador rosarino, aseguró que el grupo de jugadores está bien, que están en contacto permanente y tienen la ilusión de que la Liga se reanude. “Hasta el momento no hay nadie que pueda dar un paño de luz. Los chicos están bien, son amigos de la tecnología, así que se las rebuscan. El que la está sufriendo más es Gastón Essengue que tuvo que quedar muy lejos de la familia, pero tratamos de estar y que se sienta acompañado. El no sentirte productivo, no tener horarios, te cambia la cabeza, por lo que si no estás fuerte mentalmente se hace bravo. El equipo todavía tiene en la cabeza que la temporada no se terminó. En lo personal dejo la puerta abierta y aunque no sabemos qué va a pasar en el mundo, está latente la ilusión de que la famosa curva baje y pueda volver la actividad” señaló.