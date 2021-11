Los resultados del Fútbol Obereño

Este sábado por la noche arrancó la 5a fecha del Apertura 2021 «Juan Prats Ribas» con el partido entre AEMO y Club Asociación Ex Alumnos 185 que se disputó en el Rodolfo Lobo Fischer de Oberá.

El partido en Primera División terminó en victoria del conjunto del Altiplano Obereño por 3 a 2. El Exa ganaba 1 a 0, luego el «municipal» lo pudo dar vuelta con dos penales que pudieron convertir para irse al descanso 2 a 1. En el segundo tiempo llegó la respuesta de la visita y con el empate fueron por más. Hasta que pudieron inclinar la balanza y los tres puntos se fueron para Villa Stemberg. Ex Alumnos 185 encabeza la tabla de posiciones y aún adeuda un partido pendiente con Olimpia/San Antonio correspondiente a la 1ra fecha.

Domingo de fútbol en Aristóbulo del Valle, Villa Bonita, Leandro N. Alem y Oberá. Solo en primera División, se enfrentaron Atlético Aristóbulo del Valle y Atlético Alem. Los locales se pusieron en ventaja en el primer tiempo con el gol de Martín Tarno y con esa ventaja se fueron al descanso. En el complemento, Tarno se encargó de ampliar esa ventaja y con el 2 a 0 liquidaron el encuentro para quedarse con los tres puntos y trepar a la segunda posición en la tabla. Aristóbulo aún tiene un partido pendiente con Atlético Iguazú correspondiente a la segunda fecha. En cancha de Atlético Iguazú, los de Leandro N. Alem recibieron a Olimpia/San Antonio. Los locales plantearon un partido parejo, al punto de que llegaron al descanso con el marcador 1 a 1. Pero el Rojo del Tiro Federal logró imponerse en el complemento y selló un 3 a 1 que le sirve para trepar posiciones con solo dos partidos jugados. Olimpia/San Antonio aún debe un partido con Ex Alumnos 185 (1a fecha), otro con Atlético Alem (2a fecha) y otro con San Martín (3ra fecha).En Villa Bonita, River recibió a San Martín de 25 de Mayo. Los de la Villa lograron su primera victoria del torneo al vencer al General con un contundente 5 a 1. River aún debe jugar 45 minutos restantes con Racing, del partido suspendido cuando ganaba 1 a 0. Y en el Alfonso Feversani, Atlético Oberá recibió a Racing de Villa Svea. Duro partido de ida y vuelta y mucho vértigo. Sorprendió la visita cuando se puso en ventaja luego de un lateral por izquierda, abren a la derecha y se anticipa Diego Estevez, ingresa al área y enfrenta a Matías Kluge, que nada pudo hacer ante un disparo fuerte y cruzado. El Decano llegó al empate con un estupendo tiro libre de Marcos Arndt y así se fueron al descanso. En el complemento cobraron un penal a favor de La Academia, pero Kluge lo atajó aunque en el rebote fue más rápido Marcelo Espíndola y convirtió el 2 a 1 que le dio la segunda victoria a Racing en lo que va del torneo. Al Decano Obereño aún le queda jugar 45 minutos con AEMO, del partido suspendido cuando ganaba 2 a 1.

Así están las posiciones en 1°

Las posiciones en 4° Div



Cuarta División5ª fecha

AEMO 2 – Ex Alumnos 185 1

Atlético Oberá 1 – Racing 1

River V. B. 2 – San Martín 0 Cabe recordar que hay dos partidos que restan de jugarse:

(1) Atlético Iguazú vs Atlético Oberá (1ra fecha)

(2) Atlético Aristóbulo del Valle vs. Atlético Iguazú (2da fecha)

Las chicas jugaron en cancha de Olimpia

Se disputó este sábado la 2a fecha del torneo Apertura 2021 de Fútbol Femenino, para sus categorías Reserva y Sub 15.

La fecha tuvo lugar en cancha de Club Atlético Olimpia .

Las primeras en salir a la cancha fueron las juveniles de Atlético Oberá y Ex Alumnos 185, que terminó siendo a favor de CAO por 2 (Pedrozo Rosales- Gluge) a 1.

Luego se enfrentaron en Reserva Atlético Oberá y Racing, donde fue la decana Tamara Machado quien abrió el marcador, pero Milagros Cuba y María Rodríguez Da Silva se encargaron de dar vuelta el marcador, aunque Analía Correa logró el empate definitivo. Racing incluso tuvo un penal a su favor pero no lo pudo aprovechar y el partido terminó 2 a 2.

El tercer partido fue entre las Sub15 de Racing de Villa Svea y Atlético Iguazú, que fue favorable para las de Leandro N. Alem con un contundente 4 a 0. Sofía Losanto, Ayelen Marquez x2 y Magali Zuetta, fueron las autoras de los goles.

Y el último partido fue para la Reserva de Olimpia y Ex Alumnos 185. Partido muy parejo que se definió con una arremetida de la delantera Tefi Maidana. El Exa tuvo dos penales a su favor, el primero malogrado y el segundo atajado por Evelyn Peretti. Fue 1 a 0 para las locales.