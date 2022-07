«Me sentí en el paraíso» dijo Javier Kupski sobre su debut en el TC Pista Mouras

El piloto obereño, Javier Kupski, debutó el último fin de semana en la categoría TC Pista Mouras en La Plata y los alcances superaron las expectativas del equipo y propias. «Cuando estaba en la grilla de largada, me sentí en el paraíso. Fue un fin de semana redondito» expresó el piloto. «Para mí era todo nuevo, circuito nuevo, auto nuevo, caja nueva, freno nuevo, todas cosas que no había experimentado. Así que me tranquilicé y fui de a poco. aprendiendo, de menor a mayor» agregó.

Más allá de tomarse con calma, se alzó con la serie clasificatoria de su grupo el sábado y llegó entre los diez mejores en la carrera, noveno exactamente. «El trabajo del equipo fue increíble, Enrique Candela, es de mucha experiencia, así que fue guiándome, nunca me presionó. El viernes terminé 22 y el sábado fui el primer debutante ganador de la serie. El domingo fue raro, porque el día inició con lluvia, la pista después se fue secando, pero pudimos aguantar hasta la posición 9, me divertí mucho, más no podía pedir del fin de semana. Incluso el viaje de ida y de vuelta fue bueno» resumió el campeón misionero.

Kupski resaltó el acompañamiento de la gente, apoyo de amigos del mundo tuerca que le prestaron la indumentaria que debía ser homologada y la mano fundamental del piloto de Iguazú Rudi Bundziak y su familia. «Fue increíble el apoyo y cariño que me dieron, todos los misioneros. Eso me hizo confiar y sentirme bien como persona. Habíamos planificado esta fecha y la de Posadas, el proyecto era estas dos carreras, ir a La Plata para ambientarme al auto pensando en la carrera de Misiones. Todavía está en pie. Pero si se repite un buen resultado en Posadas, el apoyo podría aparecer para continuar hasta fin de año».

La especialidad se presenta en Posadas del 12 al 14 de agosto venidero.