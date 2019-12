Organizan actividades por los 80 años del OTC

El próximo 17 de enero a las 19,30hs en el estadio Dr. Luis Augusto Derna, se realizara un acto por los 80 años del Oberá Tenis Club. El Presidente del Club, Sergio Feversani explicó que será una ceremonia sencilla, con autoridades, invitados especiales y con ex presidentes que estarán reunidos en ese día para homenajear al Club y a sus fundadores.

Por otra parte, Feversani señaló que, en el marco de los festejos, ya están trabajando para la organización de lo que será una nueva edición del Súper 4, competencia que se desarrollará en Oberá, con el OTC como uno de los protagonistas, junto a Barrio Parque de Córdoba, Deportivo Viedma, Estudiantes de Olavarría. Comenzará con las semifinales el día viernes 14 de febrero y la final un día más tarde. Será la tercera edición del Súper 4 de La Liga Argentina y otorgará el boleto para que el campeón participe de la Súper Copa 2020, torneo que concede una plaza a la Liga Sudamericana, “es un momento de mucha alegría, de mucha satisfacción por el cierre de año en lo deportivo y por la confirmación de que se juega el Súper 4, un evento muy importante para el basquetbol nacional en el club y en el marco de los 80 años de la institución”, expresó.

El titular del OTC dijo que es un orgullo poder ser los anfitriones de esta edición del Súper 4, “también es una especie de homenaje para todos los que hicieron que el OTC se mantenga tantos años en el básquet nacional, es un gran logro para todo el deporte misionero que viene dando muestras de que es capaz de organizar importantes eventos como lo fue el Argentino de Mayores, como el Mundial de Futsal y ahora el Súper 4 acá en Oberá”.

Feversani explicó el hecho de que más allá de la distancia que deberán recorrer los clubes para llegar hasta Oberá, se realizó un gran trabajo de presentación por lo que la AdC terminó por inclinarse a favor de realizar la competencia en nuestra ciudad, “Cuando hicimos el pliego de condiciones, mostramos nuestras costumbres, lo que somos, la fiesta del inmigrante, las bellezas que hay en la ciudad, va a estar todo puesto en escena. Van a ser dos semanas en las que se va a hablar en todo el país de Oberá. Yo creo que es importante para el turismo y para el deporte por supuesto y para todos en general, para darnos conocer más allá de lo que es el basquetbol, en general toda la comunidad, todo lo que significa Oberá y todo lo que es Misiones”.

Consultado sobre las expectativas de la participación del OTC en este torneo Sergio Feversani indicó, “las expectativas son altas, nosotros hemos terminado primeros no solo en la zona norte, sino de toda la Liga Argentina somos los primeros, hay un equipo que está jugando muy bien, que con este incentivo del Súper 4 imagino que no se va a caer ahora después del receso. Jugamos de local ahora el 11 de enero después del receso, así que las expectativas son altas y por supuesto yo quiero ganar el Súper 4. Estamos tratando de darle al Club otra impronta, más abierta, que se vea el club en el país, hemos apuntado a eso cuando hicimos una pretemporada importante, cuando trajimos jugadores importantes. Ahora con el nuevo técnico hemos encontrado orden, disciplina y una forma de juego que nos está gustando mucho, me parece que está funcionando porque el equipo no ha parado de ganar. Creo que va de la mano con lo que venimos haciendo desde hace ya un año y medio como comisión directiva”, finalizó.