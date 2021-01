OTC comienza la segunda etapa de la Liga Nacional

Oberá Tenis Club (OTC) partió este sábado por la noche rumbo a Buenos Aires de cara a la reanudación de la Liga Nacional. Enzo Ruíz es otra baja, sufrió un desgarro que le impidió viajar.

El representante misionero en la máxima categoría del básquet, inició el viaje el sábado por la noche y ya se encuentra en la Capital Federal, en el hotel Howrd Johnson, misma locación que utilizó en la primera etapa.

Los dirigidos por Leo Hiriart, comienzan su participación este lunes a partir de las 16.30 cuando jueguen el postergado vs Regatas de Corrientes.

El plantel Celeste, viajó con dos fichas mayores menos, a la operación de urgencia por apendicitis de Ariel Zago, se sumó el desgarro (isquiotibial izquierod) de Enzo Ruíz quien se quedó en Oberá para realizar la recuperación de la mejor manera y poder estar al 100%.

Gregorio “Goyo” Eseverri, capitán del equipo expresó que “estos días de entrenamiento en nuestro estadio nos vinieron bien de cara a la nueva burbuja. Vamos con el ánimo renovado y con los conceptos claros sobre lo que quiere el cuerpo técnico”.

Respecto a la situación de las lesiones indicó “son cosa que sabemos que pueden pasar, ahora solo nos queda sobreponernos. Los vamos a extrañar porque son importantes para el equipo, pero queremos que se recuperen de la mejor manera para todo lo que sigue”.

Asimismo analizó que el equipo presta atención a la tabla de posiciones, pero que no se guían solamente por eso, “podíamos tener algunos juegos más a favor, pero estamos por el buen camino”.

Por su parte el entrenador, Leo Hiriart, también se refirió a lo que se viene en la competencia, “necesitábamos un descanso mental y físico, fueron 55 días intensos, en los que nos pasó de todo. Lo que sí lamento mucho es que volvamos a ir con dos fichas menos, pero es lo que toca y debemos gestionar la realidad, vamos con muchas ganas y optimismo”.

Además, analizó la Liga y su contexto particular, “tener tantos juegos en pocos días hace que no se pueda entrenar con normalidad, eso hace que muchas veces la jerarquía no prevalezca por sobre la juventud; los que están bien físicamente sobresalen por sobre los demás y aquellos que tienen buen funcionamiento y lo mantienen son los que lideran la competencia. El contexto es para todos iguales, es lo que toca y nosotros estamos felices de pertenecer y poder estar compitiendo. Por eso siempre destaco la decisión de realizar esta inversión deportiva, la más importante de la institución. Hoy estamos gestionando para hacer lo mejor dentro de la cancha”.

El plantel

Con las bajas de Zago y Ruíz, el cuerpo técnico debió reorganizarse. Por ello, se sumó a la delegación el juvenil obereño Gonzalo Pryszczuk. Además, el lunes se dará la llegada del norteamericano Young.