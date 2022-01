OTC retomaría la competencia este próximo viernes

El Oberá Tenis Club recibiría a San Lorenzo este próximo viernes 7 a partir de las 21 en la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol. Si bien se registraron varios casos positivos de Covid19 en el plantel del ciclón, la Asociación de Clubes, aclaró que la programación seguirá su curso normal.

Comunicado AdC:

A raíz del brote de nuevos casos de Covid-19 que se están dando a conocer por parte de los diferentes equipos, la Mesa Directiva de la Asociación de Clubes comunica los pasos a seguir en la continuidad del calendario de la Liga Nacional.

Ante la situación sanitaria y epidemiológica actual, se resolvió que el cronograma de competencia seguirá su curso normal. Esto indica que se continuará jugando acorde al calendario previsto al día de la fecha, sin reprogramaciones. La actividad se reanudará este miércoles 5 con dos partidos (Ferro-La Unión y Peñarol-Riachuelo) y el jueves con un único encuentro (Atenas-Obras).

Por su parte el OTC dispuso que la venta de entradas se abrirá el día del partido y en caso de que se registre algún cambio, es decir que se suspenda el encuentro, las mismas serán válidas para el siguiente juego.

Comunicado OTC:

La venta de entradas anticipadas para el partido del viernes 07 de enero a las 20hs vs San Lorenzo, se venderán ese mismo día a partir de las 14 y hasta las 19 hs. Luego de ese horario las entradas podrán adquirirse en la boletería de acceso al estadio.

En caso de no disputarse dicho encuentro se comunicará con antelación y los espectadores que hubieran adquirido los accesos podrán utilizar las entradas el partido siguiente (domingo 9/01 vs Platense).

POR DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL Y PROVINCIAL PARA ADQUIRIR LAS ENTRADAS SERÁ OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DEL PASE SANITARIO QUE ACREDITE ESQUEMA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID 19 (mínimo 2 dosis) en cualquiera de sus formatos.

Atento a la situación sanitaria en la que se hallan varios integrantes del plantel profesional de Básquet del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, con quienes nos solidarizamos y a quienes les deseamos una pronta recuperación.