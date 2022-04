OTC trabajó duro para ganarle a Hispano

El Celeste de la tierra colorada debió batallar para poder quedarse con la victoria ante los de Santa Cruz por 90-83. Johnson fue el goleador en el local con 17, pero hubo 5 jugadores más que anotaron 10 o más puntos. Ahora, resta el último juego en casa de la fase regular el próximo lunes vs Comunicaciones.

Los dirigidos por Fabio Demti tuvieron un buen arranque que ilusionaba, cerrando la defensa y dándole velocidad al ataque, que promediando el primer parcial tenía el marcador 11-3, pero rápidamente la visita se acomodó en el final y achicó diferencias con un par de lanzamientos desde el perímetro en manos de Peralta y Ducasse para poner las cosas 19-13.

En el segundo parcial, el inicio fue donde se vio la mejor versión del dueño de casas, allí obtuvo la mayor diferencia del goleo (35-15), con un buen trabajo colectivo, haciéndose fuerte en la zona pintada con Robinson y Givens más la movilidad de Giorgi y Fernández. Pero una vez más, Hispano acortó diferencias mejorando la defensa y encontrando lanzamientos positivos con Reyes, Saglietti y Moss para ir al descanso 41-34 (22-21).



El tercer parcial fue clave para la remontada del equipo dirigido por Leo Hiriart (ex OTC) que con buena defensa y efectividad, pudo dar vuelta el resultado promediando el cuarto y complicando a OTC que no lograba reaccionar.

En ese tramo del juego fueron claves para Hispano, Soules, Reyes, Ducasse y Peralta, que sumados a la experiencia necesaria de Saglietti fueron importantes para ganar el parcial 22-27, dejando el marcador 63-61.

El último cuarto fue jugado con mucha tensión, si bien OTC no cedió el liderazgo; siempre tuvo cerca al rival, que batalló cada balón, Moss apareció con su capacidad atlética para capturar rebotes ofensivos y aprovechar las segundas oportunidades. Pero los locales, con la conducción de Treise, las apariciones de Johnson, Giorgi y Robinson, fueron consolidando el triunfo que sobre el final, gracias a un robo y posterior conversión de Nico De Los Santos, pudo hacer una diferencia de tres posesiones, que le dio calma y aire a todo el equipo para quedase con el triunfo por 90-83.