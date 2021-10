Programa del fin de semana futbolero

Fútbol Infantil, Femenino en sus categorías Reserva y Juvenil, Primera y Cuarta División, Clasificatorio a la Copa Federal Femenina y Final del Provincial de la FEMIFU, forman parte de la programación de este fin de semana para la Liga Regional Obereña de Fútbol.

Primera FINAL del Torneo Provincial de la FEMIFU

Este domingo se juega el partido de IDA en el estadio de la Liga Apostoleña de Fútbol. Dos conocidos se vuelven a ver las caras en lo que promete ser una gran definición de este torneo: ROSAMONTE VS. OLIMPIA/SAN ANTONIO.

Desde las 16 hs. Organiza: Federación Misionera de Fútbol.

3ra fecha en Primera y Cuarta del Torneo Apertura 2021 «Juan Prats Ribas»

Partidos entre el sábado 23 y el domingo 24, en Primera y Cuarta División. Cabe recordar que aún quedan partidos pendientes de resolverse. De la primera fecha, Atlético Iguazú vs. Atlético Oberá y Olimpia/San Antonio vs. Ex Alumnos 185. Además, de la segunda fecha, Olimpia/San Antonio vs. Atlético Alem y Atl. Aristóbulo del Valle vs. Atlético Iguazú. Partidos que solo se jugaron los primeros 45 minutos y luego fueron suspendidos por la intensa lluvia: Racing vs. River de Villa Bonita (resultado parcial 0-1) y Atlético Oberá vs. AEMO (resultado parcial 2-1). Desde la LROF informan que el partido entre Ex Alumnos 185 y San Martín de 25 de Mayo que fue suspendido a los 15´ del 2T con marcador a favor del local (4-0) se dio por finalizado con ese marcador.

Tercera fecha (Primera)Sábado 23- 16 hs. San Martín vs. Olimpia/San Antonio – 25 de Mayo

Domingo 24

16.30 hs. Atlético Oberá vs. Atlético Alem – Estadio Alfonso Feversani

16.30 hs. AEMO vs. Atl. Aristóbulo del Valle- Estadio Rodolfo Lobo Fischer

16.30 hs. Atlético Iguazú vs. Racing V. S. – cancha de Atlético Iguazú

16 hs. River de Villa Bonita vs. Ex Alumnos 185 – Estadio Juan A. Juristch

Tercera fecha (Cuarta)

Domingo 24

14.30 hs. AEMO vs. Atl. Aristóbulo del Valle- Estadio Rodolfo Lobo Fischer

14.30 hs. Atlético Iguazú vs. Racing V. S. – cancha de Atlético Iguazú

14 hs. River de Villa Bonita vs. Ex Alumnos 185 – Estadio Juan A. Juristch

Copa Federal Femenina

La clasificación provincial a la Copa Federal Femenina entre Atlético Oberá (Las Decanas) y Guaraní A. Franco de la Liga Posadeña, tuvo que ser suspendida dos veces debido a las condiciones climáticas. Pero fue reprogramada y finalmente se jugará este domingo 24 desde las 14.30 hs como previa del partido de Primera División entre el Decano Obereño y su par de Leandro N. Alem. Cabe mencionar que este cruce entre los dos equipos será con partidos de IDA y Vuelta, arrancando en Oberá y definiendo en Posadas. Esto clasifica al Regional con equipos de otras provincias que arranca el primer fin de semana de noviembre.

Juegan las juveniles y la ReservaSe viene la 2a fecha de las categorías Juvenil y Reserva del Fútbol Femenino.

Será este sábado 23, en cancha del Club Atlético Olimpia con la siguiente programación:

Sábado 23/10 – cancha del Club Olimpia

13.00 hs Atlético Oberá vs Ex Alumnos 185 (sub 15)

14.30 hs Atlético Oberá vs Racing (reserva)

15 45 hs Racing vs Atl. Iguazú (sub 15)

17.00 hs Olimpia vs Ex Alumnos 185 (reserva)

Divisiones Inferiores 5a Fecha – Categorías Impares. Este fin de semana se disputa una nueva fecha de las Categorías Impares del DDI (Div. Inferiores) de la LROF