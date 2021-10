Provincial Femifu: Olimpia/San Antonio se quedó con el primer lugar de la zona

El representante de la Liga Obereña empató 1 a 1 con Rosamonte en partido correspondiente a la 3a fecha de la zona 2 del Torneo Provincial de la FeMiFu,y de esta manera se quedó con el primer lugar en las posiciones finales, mientras que el equipo apostoleño clasificó con el segundo lugar. Este resultado hizo que San Ramón de San Vicente se quede ya sin chances aunque mañana debía jugar con Guacuarí.

Fue el partido más duro que tuvo que jugar el Rojo del Tiro Federal, por un lado porque el rival salió a buscar el resultado que le sirviera para clasificar a la siguiente ronda. Ganar lo dejaba con el primer lugar, empatar con el segundo. Pero además, el árbitro posadeño Luis Flores condicionó el partido desde el inicio aplicando tarjetas amarillas innecesarias y no midiendo todas las acciones con la misma vara. Tantas fueron las protestas que hasta los técnicos de ambos equipos, Darío Portillo y Luciano Rodríguez, fueron amonestados, A pesar de todo, Olimpia/San Antonio manejó los hilos del partido y a fuerza de buen toque y velocidad empezó a meter a la visita en su campo, aunque no podía terminar de hilvanar una jugada que terminara con la pelota en el fondo de la red. El marcador se abrió a los 12´, luego de una escapada de Paolo Antúnez por la derecha que al pisar el área mete un pase al medio magistral a los pies de Rafael Joaquín, quien remata de primera pero sin tino, haciendo que el arquero dé rebote. El 9 no do por perdida la pelota, y consigue nuevamente el balón que se elevó y volvió a caer pero esta vez adentro del arco. 1 a 0.Con este resultado, los locales aprovecharon el nerviosismo de la visita que nunca pudo llegar para lastimar el arco protegido por Mati Kluge. Pero en el complemento ambos salieron a jugar como si de una final se tratara. las piernas fuertes predominaron y el que «pagó el pato» fue el goleador de la tarde, quien vio su segunda amarilla y tuvo que irse a las duchas. Con uno menos, Olimpia/San Antonio siguió siendo dueño del partido. Los bancos empezaron a moverse y la visita no encontraba la forma de cruzar el medio campo gracias al enorme esfuerzo y figura de la cancha, el capitán José Cabral, y puntos muy altos como Luis Joaquín y Antúnez, acoplada a una defensa intensa y solidaria y arriba con Nico Portillo y Leo López contra el mundo. Los minutos finales marcaban una nueva victoria del actual campeón del torneo, pero el arbitraje volvió a ser protagonista, adicionando 7 minutos más y luego, en el minuto final, otorgando a la visita una falta en el borde del área. Fue de esta agónica jugada que llegó el gol agónico del empate, a través de Lucas Debarba, solo para que instantes después el árbitro pitara el final del encuentro. El resultado le sirvió a Rosamonte para festejar la clasificación, mientras que Olimpia/San Antonio, ya clasificado desde la fecha anterior, no pudo festejar a pesar de haberse quedado con el primer puesto.

Semifinales de Ida y Vuelta. La FeMiFu confirmó este sábado que, de común acuerdo entre las ligas, las semifinales serán finalmente de IDA y VUELTA. Los cruces entre el Primero de una zona con el segundo de la otra comenzarán el próximo fin de semana primero en casa del que quedó como escolta, mientras que la vuelta será en la del mejor clasificado. Olimpia/San Antonio debe esperar a este domingo para conocer al segundo de la Zona 1 y así saber quién será su próximo rival.