Psicopedagoga de Alem ganadora del primer premio del Deporbono4

El Ministerio de Deportes y el Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC SE) entregaron hoy el primer premio del Deporbono 4 a la flamante ganadora, Silvana Cristina Nagel, con el número 33.115 del sorteo realizado hace diez días.

Silvana tiene 41 años, es oriunda de Leandro N. Alem aunque ya hace algunos años reside en Posadas. Adquirió el bono al Centro Cultural Germano Argentino, más conocido como club Alemán, de la ciudad donde nació. Esta mañana, el ministro de Deportes Javier Corti y el presidente del directorio del IPLyC, Héctor Rojas Decut, entregaron en mano el cheque por el valor de la camioneta, por elección de la ganadora, quien anticipó que el dinero estará destinado a finalizar la construcción de la casa propia.

Psicopedagoga de profesión, contó que desde el momento que conoció que había sido la ganadora del premio mayor, sintió mucha emoción. «Estoy viviendo un momento de mucha alegría, agradecimiento y me siento muy bendecida”, expresó. También reconoció que recibe este premio con mucha intensidad porque “en abril tuve un cuadro de Covid-19 que me llevó a estar hospitalizada, estuve muy mal, fueron momentos muy difíciles, entonces eso también hace que lo esté viviendo con mucha intensidad».

Al mismo tiempo, manifestó el gran sentimiento que tiene hacia el club Alemán: «si bien hace varios años me radiqué en Posadas, mi corazón y mis familiares están en Alem. Siempre participé de las festividades y actividades recreativas del club y estoy muy admirada por la labor que tuvieron frente a la pandemia, en un contexto incierto». Por ese motivo, invitó a que a través de este tipo de acciones como el Deporbono, «colaboren con los clubes, porque hay personas que no pueden llegar a ciertos lugares, si no es través del deporte. Y eso es maravilloso. Que los chicos en silla de ruedas puedan jugar al tenis, por ejemplo, es genial para lo emocional, para lo físico», completó quien se desempeña en el ámbito de las personas con discapacidad.

El Deporbono representa el esfuerzo compartido entre el Estado Provincial, a través del IPLyC SE y el Ministerio de Deportes, y las entidades deportivas de Misiones. Fueron más de 200 clubes, federaciones, asociaciones, entre otras instituciones, que en toda la provincia pudieron vender y generar recursos que quedaron complemente a su disposición, sin contraprestación. El segundo premio del Deporbono 4 fue para el nº 13.162; el tercero correspondió al nº 33.056; el cuarto premio favoreció al nº 40.706; en tanto, el quinto y último premio fue el nº 33.128.