Racing se consagró campeón del Torneo Bayern Cup Oberá

El equipo de Racing Villa Svea (Cat. 2006) venció desde los penales a Atlético Aristóbulo del Valle y salió campeón del Torneo Bayern Cup Oberá. El encuentro, modalidad 7 vs. 7, forma parte de la 3ra etapa de captación del FC Bayern München y cuenta con el aval de la Federación Misionera de Fútbol. El elenco campeón clasificó a la gran final donde se enfrentará con los ganadores de las otras ligas misioneras a disputarse en el mes de septiembre, en el club Crucero del Norte

Desarrollo del torneo

En el arranque del torneo, los primeros en salir a la cancha fueron Munaretto y Ex Alumnos 185 por un lado (Zona A) y Atlético Oberá enfrentando a Racing de Villa Svea por otro (Zona B). El equipo del club de Colonia Guaraní venció a los locales 2 a 0, mientras que los del Decano Obereño cayeron por 4 a 0 ante los de Villa Svea.

En la segunda tanda de partidos, Ex Alumnos 185 fue vencido por Atlético Alem con un marcador de 2 a 1 y Atlético Oberá cayó por 5 a 0 ante Atlético Aristóbulo Del Valle.

Cerca del mediodía se disputó la tercera ronda, donde Munaretto y Atlético Alem empataron 0 a 0 y Atlético Aristóbulo Del Valle venció a Racing por 3 a 0.

Con estos resultados, los clasificados de la Zona A fueron Munaretto y Atlético Alem, mientras que por la Zona B clasificaron Racing y Atl. A. del Valle. Las Semifinales fueron: Munaretto vs Racing y A. del Valle vs. Atlético Alem.

En esta instancia, el equipo de Villa Svea logró imponerse por 1 a 0 ante los chicos de Guaraní y se convirtió en uno de los finalistas, mientras que Atlético A. del Valle logró vencer a su par de Leandro N. Alem por 2 a 0, logrando su lugar en la final.

En la Final Racing y A. del Valle volvieron a verse las caras, pero esta vez el resultado fue mucho más ajustado y terminó 1 a 1, lo que llevó a la definición desde el punto penal. Y tras patear la tanda correspondiente, Racing fue el que se alzó con la victoria y se consagró campeón del torneo, clasificando a la gran final donde se enfrentará con los ganadores de las otras ligas misioneras.

Esta final del torneo Bayern Cup será en el mes de septiembre y se disputará en el club Crucero del Norte.