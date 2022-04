Reprogramado el Fútbol Obereño. Apertura Masculino y Femenino

La Liga Regional Obereña de Fútbol volvió a reprogramar la fecha que se suspendió el domingo pasado debido a las inclemencias del tiempo. Un partido el sábado y el resto se juega el domingo 17.

Una lluvia torrencial evitó que el domingo pasado se pudieran jugar los partidos programados para la 5ta fecha del Torneo Apertura de la Liga Regional Obereña de Fútbol “Aníbal Dalton Vera”. Hubo varios partidos que se iban a jugar, pero al final todo fue suspendido.

En principio, los partidos suspendidos se jugarían este jueves 14, aprovechando el día no laborable, pero los altos costos en seguridad fueron el motivo por el que los clubes decidieron pasar todo al domingo 17, salvo San Martín de 25 de Mayo, que prefirió disputar el clásico del Alto Uruguay con River de Santa Rita el día sábado. Cabe recordar que el juvenil de River de Santa Rita se impuso a San Martín por 1 a 0, en el único encuentro disputado el domingo pasado a pesar de la lluvia.

5ª fecha. Domingo 17 de abril

Zona A

Olimpia/S. Antonio vs. Atlético Oberá- 14.30 hs Cuarta y 16.30 Primera. Estadio Juan G. Cáceres.

Atlético Alem vs. JC/Independiente – 14 hs Cuarta y 16 hs. Primera. Estadio Enrique Speyer.

Atl. A. del Valle vs AEMO- 14 hs. Cuarta- 16 hs. Primera. Compl. A. del Valle.

Zona B

River VB. vs. Atl. Campo Grande- 16 hs 1ra. Est. Juan A. Juristch

Atl. Iguazú vs. Atl. Campo Viera- 14 hs. Cuarta y 16 hs. Primera. Cancha Club Iguazú.

Racing V. S. vs. Ex Alumnos 185- 14.30 hs 4ta y 16.30 hs 1ra. Est. Juan Prats Ribas.

Interzonal- Sábado 16/04

San Martín vs. River de Sta. Rita – 15.30 hs 1ra. Polidep. 25 de Mayo.

1ra Fecha del Femenino reprogramadaAsimismo, la LROF reprogramó la 1ra fecha del Apertura 2022 del Femenino en Primera División. Las chicas saldrán a la cancha con muchas ansias este domingo 17.

Domingo 17/04 – Primera División Femenino – Estadio Alfonso Feversani

11 hs. Atl. Campo Viera vs. Olimpia

12.40 hs. Atlético Alem vs. Racing

14.20 hs. Atl. A. del Valle vs. Ex Alumnos 185

16 hs. Atlético Oberá vs. Atlético Iguazú