Reunión de la Federación Misionera de Fútbol. Preocupa la realización de torneos fuera del protocolo

El vienes venidero, 9 de abril, en Puerto Iguazú, se realizará una nueva reunión de la Comisión Directiva de la Federación Misionera de Fútbol, el punto más importante a tratar es la necesidad de conseguir el permiso para realizar partidos once contra once como indica el reglamento de AFA.

«Las Ligas de Misiones vamos a arrancar cuando tengamos la autorización del gobierno provincial para jugar once contra once. Si realizamos con otro número no será oficial» explicó Juan Carlos Rossberg, presidente de la entidad. «Estamos viendo con preocupación que se están haciendo torneos de once en distintos lugares, cuando lo autorizado hasta el momento son partidos recreativos o amistosos o de entrenamiento, entre nueve y sin público. Sin embargo, en toda la provincia se está jugando torneos de once y con público, sin respetar siquiera el protocolo, que son autorizados por los municipios, por lo que hay dos irresponsables, los que organizan y los que autorizan, sin tener el consentimiento» remarcó.

Rossberg anticipó que las seis Ligas del Interior van a realizar torneos cuando se autorice a jugar con público, de hecho presentaron un protocolo para ello, mientras que la Liga Posadeña estaría en condiciones de jugar sin público.