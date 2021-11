Sábado cargado de fútbol

Esté sábado 13 – debido a las elecciones del domingo 14 – se disputarán todos los partidos correspondientes a la 6ta fecha del Torneo Apertura 2021 «Juan Prats Ribas» en Primera y Cuarta División. También la 3° fecha del Apertura Femenino de Primera División.

En la tarde-noche de este jueves, en el Enrique Speyer de Leandro N. Alem, se disputó el cruce entre Club Atlético Iguazú y Atlético Oberá que había quedado pendiente de la 1ra fecha, tanto en Cuarta como en Primera División.

Los juveniles no se sacaron diferencias y empataron 1 a 1, mientras que en la máxima categoría se dio el triunfo del local por 2 a 0.

Todavía quedan por jugarse:

Primera:

(2) Olimpia/San Ant. vs. Ex Alumnos 185 (1ra fecha)

(*)Racing vs. River V. B. resta jugarse el 2T (0-1 – 2ª fecha)

(**) Atl. Oberá vs AEMO resta jugarse el 2T (2-1- 2ª fecha)

(3) Atl. A. del Valle vs. Atl. Iguazú (2ª fecha)

(4) Ol/S. Ant vs. Atl. Alem (2ª fecha)

(5) San Martín vs Ol/S Ant. (3ra fecha)

Cuarta

2) Atlético Aristóbulo del Valle vs. Atlético Iguazú (2a fecha)

Programación 6a fecha – Sábado 13/11

Atlético Alem vs. River de Villa Bonita – 17 hs.- Estadio Enrique Speyer

San Martín vs. Atlético Iguazú – 15 y 17 hs. Complejo 25 de Mayo

Ex Alumnos 185 vs. Atlético Oberá – 15 y 17 hs. – Estadio Juan Areco

Racing Villa Svea vs. Atl. A. del Valle – 15 y 17 hs. – Estadio Juan Prats Ribas

Olimpia/San Antonio vs. AEMO – 16.30 hs. – Estadio Juan G. Cáceres

Femenino

Este sábado 13 de noviembre se disputará la 3a fecha del Torneo Apertura 2021 en Primera División.

Todos los partidos correspondientes a esta fecha se disputarán en el Estadio Alfonso Feversani de Atlético Oberá con la siguiente programación:

14 hs. Atl. A. del Valle vs Ex Alumnos 185

15.30 Atl. Alem vs Racing

17 hs. Atlético Oberá vs Olimpia