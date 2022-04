San Martín se quedó con el triunfo ante el Exa y se viene la sexta fecha

Tal como lo había programado el Consejo Directivo de la Liga Regional Obereña de Fútbol, en el Polideportivo de 25 de Mayo, se terminó de jugar el partido entre San Martín y Ex Alumnos 185 suspendido en la 4ª fecha del Apertura masculino en Primera División, por los disturbios entre las parcialidades, cuando faltaba un minuto para terminar el primer tiempo y estaban empatando 1 a 1.

Se jugaron 50´ restantes, (1´ del 1T más 4 de adición y 45 de 2T). San Martín se puso en ventaja rápidamente subiendo el marcador global a 2 a 1 y consiguió defender ese resultado que serviría para obtener su segunda victoria en el torneo y metiéndose en zona de clasificación..

El sábado arranca la 6ta fecha

Quedan solo dos fechas para conocer a los ocho clasificados a Cuartos de Final del torneo «Anibal Dalton Vera». Solo Atlético Oberá y River de Santa Rita, ambos de la zona A, tienen un pie en la siguiente instancia, por lo que restan ocuparse dos lugares. En la otra zona, nada está definido aún, siendo aún el líder el actual campeón, Atlético Iguazú. La fecha arranca el sábado en el Rodolfo Lobo Fischer, con el partido entre AEMO y Atlético Alem, en tanto que el domingo habrá varios partidos destacados. Uno de ellos es el duelo de punteros de la Zona A entre Atlético Oberá y River de Santa Rita. Además el clásico entre Atl. Aristóbulo del Valle y Atl. Campo Grande.

6ª fecha

Zona A

AEMO vs. Atlético Alem- sábado 23/04- 14 hs. Cuarta y 16 hs. Primera. Estadio Rodolfo Lobo Fischer

Olimpia/San Antonio vs. JC/Independiente – domingo 24/04- domingo 24/04. 14 hs. Cuarta y 16 hs. Primera. Estadio Juan G. Cáceres.

Atlético Oberá vs. River de Santa Rita- domingo 24/04. 14 hs. Cuarta y 16 hs. Primera. Estadio Alfonso Feversani.

Zona B

River de Villa Bonita vs. Atlético Iguazú- domingo 24/04. 14 hs. Cuarta y 16 hs. Primera. Estadio Juan A. Juritsch.

Atl. Campo Viera vs. Ex Alumnos 185- domingo 24/04. 14 hs. Cuarta y 16 hs. Primera. Club Bowling.

Racing V. S. vs. San Martín de 25 de Mayo- domingo 24/04. 14 hs. Cuarta y 16 hs. Primera. Estadio Prats Ribas.

Interzonal

Atl. Aristóbulo del Valle vs. Atl. Campo Grande- domingo 24/04. 16 hs. Primera. Complejo Deportivo de A. del Valle.

Posiciones Cuarta División