Se completó el cuadro de cuartos de final del fútbol obereño masculino

El Torneo Apertura Anibal Dalton Vera tiene a los mejores ocho clubes clasificados a cuartos de final. Con la disputa de la 7° fecha se completó el cuadro. Aemo, por la Zona A, se sumó a los habían anticipado su pasaje, A. Oberá, River de Santa Rita y Olimpia San Antonio. La Zona B accedieron A. Iguazú, Ex Alumnos 185, A. Campo Grande y San Martín de 25 de Mayo.

7ª fecha

Zona A

AEMO 1 – Olimpia/San Antonio 0

Atl. A del Valle 1 – Atl. Alem 1

River de Santa Rita 1 – Atlético JC 1

Zona B

Atl. Campo Grande 1 – Atlético Iguazú 1

Ex Alumnos 185 3 – River de Villa Bonita 1

San Martín 3 – Atl. Campo Viera 1

Interzonal: Racing 0 – Atlético Oberá 1

Los cruces: Atlético Oberá vs- San Martín

River de Santa Rita vs. Atl Campo Grande

Atlético Iguazú vs AEMO

Ex Alumnos 185 vs Olimpia San Antonio

La definición es a un solo partido, por lo que ganadores acceden a semifinales.