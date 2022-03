Se inicia el Apertura del Fútbol Obereño

El Torneo Apertura «Anibal Dalton Vera» de la Liga Regional Obereña de Fútbol se pone en marcha con una jornada adelantada este sábado 5 y se completa el domingo 6. Un total de catorce clubes, distribuidos en dos zonas, darán vida a la competencia que clasificará al campeón y subcampeón al provincial de la Femifu, Federación Misionera de Fútbol.

Programa de partidos:

Fixture 1ª fecha

Zona A

Sábado 5 – 18 hs Cuarta División / 20 hs Primera

River de Santa Rita vs. AEMO – Complejo Dep. Santa Rita

Domingo 6 – 15 hs Cuarta División / 17 hs Primera

Atl. A. del Valle vs. Olimpia/San Antonio – Complejo Dep. A. del Valle

Atlético Oberá vs. Atlético JC/Independiente – Estadio Alfonso Feversani

Zona B

Domingo 6 – 15 hs Cuarta División / 17 hs Primera

Ex Alumnos 185 vs. Atl. Campo Grande – Estadio Juan Areco (solo en 1ra.)

San Martín de 25 de Mayo vs. River de Villa Bonita – Complejo Dep. 25 de Mayo

Atl. Campo Viera vs. Racing de Villa Svea – Club Bowling

Interzonal

Domingo 6 – 16 hs Cuarta División / 18 hs Primera

Atlético Iguazú vs. Atlético Alem – Estadio Enrique Speyer