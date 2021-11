Se jugó la sexta del Torneo Juan Prats Ribas

Se disputaron todos los partidos correspondientes a la 6ta fecha del Torneo Apertura 2010 «Juan Prats Ribas» en Primera y Cuarta División. En el clásico obereño, el puntero del torneo Ex Alumnos 185 no pudo quedarse con los tres puntos al perder 2 a 1 con Atlético Oberá y con la victoria de Racing de Villa Svea 4 a 2 ante Atlético Aristóbulo del Valle, ahora son dos los que están compartiendo la punta.

Fue un clásico que se vivió como una fiesta en el altiplano obereño (el primero que se disputa después de la pandemia). Las parcialidades lo vivieron así de principio a fin. El Exa salió como una tromba para sorprender al Decano Obereño, por eso los primeros minutos de juego fueron intensos y con mucha garra, pero sin llegadas a los arcos. Pasaron 30 ́ para que llegara la primera emoción de la tarde, cuando Thiago Krieger cabecea un centro y descoloca a Javier Domínguez, abriendo el marcador a favor de la visita, resultado parcial con el que se fueron al descanso. El complemento continuó con pocas llegadas claras para ambos conjuntos. El local tuvo una del recién ingresado Celso Carvalho, que cabecea la pelota en el área grande justo ante la salida de Matías Kluge, en lo que parecía una jugada sin trascendencia, pero la pelota supera al arquero y tomó dirección al arco, ante la mirada sorprendida de todos. Solo la atenta reacción de Emiliano Diello – la sacó sobre la línea, estrellándose contra el poste- evitó lo que iba a ser el empate. Jugado en ataque, los del altiplano obereño metió al Decano contra su arco, pero la visita tiraba estiletazos de contra. Y en una de esas contras le quedó para el mano a mano a Héctor Montero, quien dejó atrás al buen arquero local y definió con el arco completamente vacío. 2 a 0. El Exa además se quedó con 10,. pero siguió insistiendo y logró el descuento en una jugada que terminó en gol en contra. Final con victoria para Atlético Oberá 2 a 1.

Racing de Villa Svea recibió a Atl. Aristóbulo del Valle en un cruce de relevancia. Pero el local se hizo fuerte en su casa y venció 4 a 2 a su rival de turno, con dos goles de Rodolfo Cuba, uno de Dornell y otro de Héctor Espíndola.

Tercero en la tabla de posiciones quedó Olimpia/San Antonio al golear 5 a 0 a AEMO. El Rojo del Tiro Federal adeuda aún tres partidos, pero con solo tres jugados se mantiene invicto. Los goles de Leo Rafael Joaquín, Brahian Díaz, «Chipi» López (2), y Emiliano Ríos, le dieron la victoria ante el Municipal.

Por su parte, San Martín de 25 de Mayo empató con Atlético Iguazú 2 a 2 y River De Villa Bonita venció a Atlético Alem por 4 a 1.

En Cuarta varios comparten la punta

También se disputaron los tres partidos correspondientes a la 6a fecha del Apertura 2021 en la categoría juvenil, y con los resultados, la tabla queda al rojo vivo.

Atlético Iguazú le ganó 5 a 2 en su visita a San Martín en 25 de Mayo. Por su parte, Racing de Villa Svea hizo pesar la localía al vencer 3 a 0 a Atlético Aristóbulo del Valle. Finalmente, en la versión juvenil del clásico entre Ex Alumnos 185 y Atlético Oberá, no se sacaron diferencias y empataron 1 a 1.Con estos resultados, AEMO (que no jugó porque Olimpia/San Antonio no presentó Cuarta), Atlético Iguazú y Racing, comparten la punta del torneo.