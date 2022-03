Se jugó la tercera fecha del Apertura del Fútbol Masculino

El Decano Obereño volvió a golear y junto a los de Santa Rita siguen firmes en lo alto de la Zona A y el último campeón va en solitario en la Zona B. La tercera fecha del Torneo Apertura 2022 «Aníbal Dalton Vera» se disputó el reciente fin de semana.

Resumen 3ra fecha – Primera División

Zona A

Atl. JC /Independiente 2 -AEMO 1

River S R. 3- Atlético Alem 1

Atlético Oberá 5 – Atl. A. del Valle 0

Zona B

Atlético Iguazú 3- San Martín 1

Atl. Campo Grande 1 – Racing 0

Atl. Cpo. Viera 3 – River V. B. 0

Interzonal

Ex Alumnos 185 1 – Olimpia/San Antonio 0

Resumen 3ra fecha- Cuarta División

Zona A

Atl. JC /Independiente 1 -AEMO 1

River S R. 2- Atlético Alem 2

Atlético Oberá 2 – Atl. A. del Valle 4

Zona B

Atlético Iguazú 3- San Martín 3

Atl. Cpo. Viera 0 – River V. B. 1

Interzonal

Ex Alumnos 185 1 – Olimpia/San Antonio 0

La próxima fecha, 4°, se programará el martes 22 en reunión del Consejo de la Liga, tendrá los siguientes partidos:

Zona A: JC Cpo. Viera vs A. A del Valle / A. Alem vs A. Oberá / Olimpia SA vs Social River Sta. Rita.

Zona B: A. Campo Viera vs A. Campo Grande / Racing vs A. Iguazú / San Martín vs Ex Alumnos 185.

Interzonal: Aemo vs River Villa Bonita.