Se programó la fecha quinta del Fútbol Obereña

La Liga Regional Obereña de Fútbol, LROF, programó la quinta fecha del Apertura Masculino, Anibal Dalton Vera, en cuarta y primera división. Todos los partidos se jugarán el domimgo próximo.

Así se jugará la fecha: Domingo 3 de abril

Zona A

Olimpia/S. Antonio vs. Atlético Oberá- 14 hs 4ta y 16 hs 1ra. Est. Juan G. Cáceres

Atlético Alem vs. JC/Independiente – 18 hs 4ta y 20 hs. 1ra. Est. Enrique Speyer

Atl. A. del Valle vs AEMO- 14 hs 4ta y 16 hs 1ra. Complejo A. del Valle

Zona B

River VB. vs. Atl. Campo Grande- 16 hs 1ra. Est. Juan A. Juristch

Atl. Iguazú vs. Atl. Campo Viera- 14 hs 4ta y 16 hs 1ra. Cancha: Club Iguazú

Racing VS. vs. Ex Alumnos 185- 14.30 hs 4ta y 16.30 hs 1ra. Est. Juan Prats Ribas.

Interzonal

San Martín vs. River de Sta. Rita –14 hs 4ta y 16 hs 1ra. Polidep. 25 de Mayo.