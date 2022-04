Se reprogramó la 5° fecha del Apertura de Fútbol

Se llevó a cabo este martes por la noche una reunión del Consejo Directivo de la Liga Regional Obereña de Fútbol, en la cual se trataron varios temas relacionados con la continuidad del torneo Apertura 2022 a raíz de los hechos sucedidos recientemente en la localidad de 25 de Mayo, durante el partido disputado entre los clubes San Martín y Ex Alumnos 185, que derivaron en la suspensión del mismo y la consecuente prohibición de público visitante en algunas canchas durante la 5ta fecha que finalmente no se disputó por las condiciones climáticas. La reunión fue presidida por el presidente de la entidad Raúl Benítez y contó con la presencia de los presidentes de los clubes que la integran, a excepción de Atlético Alem. Además, participó de la misma el presidente de la FeMiFu Juan Carlos Rossberg y personal de la División Bomberos de la policía de Misiones.

Se reprogramó la 5ta fecha.

El Consejo Directivo resolvió que el próximo domingo se juegue la 5ta fecha del Torneo Apertura 2022 con los mismos horarios programados anteriormente, previo a la suspensión de la fecha debido a las condiciones climáticas.

Es así, que el domingo 10 de abril se disputará la 5ta fecha de la siguiente manera:

Zona A

Olimpia/S. Antonio vs. Atlético Oberá- 14 hs 4ta y 16 hs 1ra. Est. Juan G. Cáceres

Atlético Alem vs. JC/Independiente – 18 hs 4ta y 20 hs. 1ra. Est. Enrique Speyer Atl. A. del Valle vs AEMO- 14 hs 4ta y 16 hs 1ra. Complejo A. del Valle

Zona B

River VB. vs. Atl. Campo Grande- 16 hs 1ra. Est. Juan A. Juristch

Atl. Iguazú vs. Atl. Campo Viera- 14 hs 4ta y 16 hs 1ra. Cancha: Cancha: Club IguazúRacing VS. vs. Ex Alumnos 185- 14.30 hs 4ta y 16.30 hs 1ra. Est. Juan Prats Ribas.

Interzonal

San Martín vs. River de Sta. Rita –14 hs 4ta y 16 hs 1ra. Polidep. 25 de Mayo.

Público visitante.

Respecto de la determinación de la Liga de no permitir el público visitante en las canchas de Racing de Villa Svea, polideportivo de 25 de Mayo y club Olimpia, para sus respectivos partidos de local y teniendo en cuenta que no reunían las condiciones de seguridad necesaria, tal decisión quedó en manos de la división Bomberos de la Policía de Misiones, que llevará a cabo la correspondiente inspección en los próximos días, previo a la disputa de la 5ta fecha.

Cabe mencionar que, según lo establece el reglamento, no se puede adeudar fechas o partidos antes de las dos últimas fechas de la fase regular de un torneo, por lo tanto se debe jugar la 5ta fecha para poder avanzar hacia las dos últimas fechas de este torneo. En ese sentido, los clubes manifestaron que no contar con la posibilidad de recibir público visitante perjudica a los ingresos que sirven para costear los gastos de cada partido y de mantenimiento de las instituciones, aunque reconocieron que hay mucho trabajo por realizar para que las canchas estén en condiciones en materia de seguridad. Por ese motivo, será la Policía de Misiones la que realice las inspecciones y asesorará a los clubes, determinando si están en condiciones de recibir público visitante.