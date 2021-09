Se viene el Apertura «Juan Prats Ribas» del Fútbol Obereño. Olimpia San Antonio en el provincial

El torneo Apertura 2021 de la Liga Regional Obereña, en Primera División, dará inicio el próximo domingo 3 de octubre. La organización confirmaron cómo quedará el fixture del torneo que se jugará a una sola rueda, todos contra todos y que clasificará a los mejores cuatro equipos a semifinales. En esa instancia, a jugarse el 12 de diciembre, se cruzarán el que quedó primero en la tabla general con el cuarto y el segundo con el tercero. De estas dos llaves (a un solo partido, con localía para los que terminaron 1ro y 2do), saldrán los finalistas que se medirán el 19 de diciembre con localía a sortearse.

Además, el torneo llevará el nombre de Juan Prats Ribas, uno de los fundadores de Racing de Villa Svea, a quien se lo pensaba homenajear en vida antes de la pandemia, pero lamentablemente no pudo ser ya que Ribas falleció en septiembre de 2020 en España.

Fixture Torneo Apertura 2021

“Juan Prats Ribas”

PRIMERA FECHA 03/10/2021

Atl. Iguazú vs Atlético Oberá (14 hs cuarta división. 16 hs primera)

River Villa Bonita vs Aristóbulo Del Valle (13 hs cuarta. 15 hs primera)

San Martin vs Racing Club (13 hs cuarta. 15 hs primera)

Olimpia/San Antonio vs Ex Alumnos 185 (13 hs cuarta. 15 hs primera)

Atlético Alem vs AEMO (15 hs primera)

Por su parte, Olimpia San Antonio recibe a Rosamonte de Apóstoles por la 3° fecha de la zona 2 del Torneo Provincial de la FeMiFu. El partido se iniciará a las 16 y las entradas se venden en San Antonio Trofeos, NR Construcciones y en el Club el sábado por la mañana. Por protocolo no se habilitará la boletería en horario del partido.