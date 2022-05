Se vienen las semifinales del Apertura Fútbol Masculino Obereño

La Liga Regional Obereña de Fútbol, programó los partidos de semifinales del Apertura Masculino «Anibal Dalton Vera». Se disputarán el domingo 22, tanto en Primera División como en Cuarta. La localía, tal como establecen las normas, será de los mejores posicionados en la primera fase y un solo encuentro definirá al ganador. En caso de igualdad en tiempo reglamentario, se pasará a la ejecución de penales para determinar quien pasa a la final. Los finalistas representarán a la Liga en el Torneo Provincial de la Femifu, Federación Misionera de Fútbol.

Programación

Domingo 22/05 – 15.30 hs.

Primera División

Atlético Oberá vs. Ex Alumnos 185 – Estadio Alfonso Feversani.

Atlético Iguazú vs. River de Santa Rita – Cancha de Atlético Iguazú (solo con público local).

Cuarta División

13.30 hs. Atl. Aristóbulo del Valle vs. Olimpia/San Antonio – Polideportivo A. del Valle.

15.30 hs. Atlético Alem vs. Racing de Villa Svea – Estadio Enrique Speyer