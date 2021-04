Tokio venció a OTC por un punto

En la noche de este viernes, el equipo de basquet de Tokio, se quedó con un partido increíble, revirtiendo el marcador en las últimas dos pelotas mediante un triple de González y dos libres convertidos tras una falta sobre Landi, para así ganar 76-77 y colocarse en la cima de la División NEA.

Oberá Tenis Club (OTC) y Tokio protagonizaron un verdadero partido para el infarto, que literalmente se definió en la anteúltima bola del juego.

El dueño de casa inició con mejor rendimiento, aplicando velocidad en cada ataque conducido por Gallardo, que encontraba en las manos de Feder Ponce al principal anotador, bien acompañado por Fragozo; lograron imponerse 20-13.

A los pocos minutos, el conjunto capitalino fue achicando diferencias, tras un buen segundo parcial donde quedó a un punto 34-33 (14-19), Encontró en la experiencia de González y Peralta a los anotadores en la zona pintada, además de Landi con su velocidad. Le dieron la posibilidad de quedarse muy cerca en el marcador 43-41 (19-18).

Pero Tokio, que en un momento llegó a +11 y luego el Celeste también obtuvo diferencias en su favor pero en los minutos finales, la experiencia de Tokio para presionar en cada salida, además de algunos errores propios del conjunto conducido por Gornatti, hicieron que el japonés de vuelta en las últimas dos pelotas, un juego que parecía perdido.

Landi penetró y recibió una falta, al mismo tiempo González lanzó un triple casi como deshaciéndose de la pelota y lo convierte. Tal fue la sincronización que uno de los árbitros debió revisar la jugada para certificarla, allí Tokio se quedó 76-75; teniendo además el plus de ir a la línea por el full sobre Landi, que no dudó y facturó los dos libres para pasar al frente 76-77 con 3.8 segundos por jugar, que no le dieron la chance a OTC de lanzar cómodo.

Así fue que Tokio se quedó con un juego increíble, con un final de película, digno de un partidazo que jugaron ambos equipos misioneros.