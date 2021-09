Un encuentro de fútbol de Divisiones Inferiores, se realizará este domingo 19 en el Club Olimpia de Oberá, como parte de las actividades por el cumpleaños número 75. «No lo pudimos hacer antes por la pandemia, pero por suerte ahora sí está autorizado» expresó Pedro Lito Vargas, coordinador de la escuela de la institución. «Vamos a jugar con los más chicos, categorías 2012 y 2013».

Participarán además de los anfitriones, equipos de Ex Alumnos 185, Racing de Villa Svea y San Martín de 25 de Mayo.

PROGRAMA:

TORNEO «75 ANIVERSARIO DEL CLUB OLIMPIA «

DOMINGO 19/09/21

CATEGORIAS: 12 Y 13.

14 HS. CAT. 12 RACING VS. SAN MARTIN.

14 HS. CAT. 12 O.S.ANTONIO VS. EXA 185.

15 HS. CAT. 13 RACING VS. SAN MARTIN.

15 HS. CAT. 13 O.S.ANTONIO VS. EXA 185.

16 HS. FINAL CAT. 12

16 HS. FINAL CAT. 13

16,45 HS. ENTREGA DE PREMIOS.