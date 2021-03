Triunfo de OTC ante Boca

Oberá Tenis Club (OTC) hizo un gran partido ante los “Xenieizes”. Jugando nuevamente un buen básquet en equipo, logró superarlo 94-77 y así encaminarse firmemente a su objetivo de continuar en la Liga Nacional.

El Celeste tuvo un buen primer parcial, con un arranque de gol a gol contra Boca. Encontrando en sus extranjeros Young y Kent a las principales cartas de gol, que eran bien abastecidos por sus compañeros y el trabajo en equipo en defensa, algo fundamental para obtener la primera ventaja de 26-21 en esos diez minutos de juego.

Luego, los “Xeneizes” encontraron lanzamientos externos con Buendía, Schattmann y Boccia para acortar diferencias, además de aprovechar segundas oportunidades bajo el tablero. Pero el equipo misionero reaccionó a tiempo, con triples de Ruiz, Eseverri y la continuidad anotadora de Young que llegó a 20 en la misma cantidad de minutos jugados. Si bien OTC llegó a estar +12, Boca pudo descontar e ir al descanso largo con 50-44 en el tablero y 24-23 en el parcial.

OTC salió con toda, tuvo casi 8 minutos impecables, donde supo estar +23, con Ruiz, Young y Kent como los anotadores destacados, dejando en cero al equipo de Gonzalo García que no encontraba el rumbo, recién pudo convertir gracias a dos libres del pivote Leiva, que despertó a sus compañeros, principalmente a Schattmann que anotó 3 triples consecutivos para achicar diferencias y así dejar el parcial 22-15 con el resultado 72-59.

Los de Leo Hiriart no dejaron de intentar con la misma energía que la del comienzo. Si bien Boca empezó con un nuevo triple de Schattmann dejando a 10 puntos. Pero el Celeste no se desesperó, encontró una buena racha en manos de Schoppler marcando 10 puntos y otros 4 de Kent, dejando nuevamente el juego en +20.



La buena racha siguió con tiros externos en manos de Ruiz y otra vez el “Pitu” para sacar 23 puntos de diferencia con menos de dos minutos de juego. Boca, insistía con su goleador como única arma para lastimar a la defensa de OTC.

Sobre el final, el Celeste jugó a las posesiones largas para que pasen los segundos, aguantó con la diferencia obtenida, logró un parcial de 22-18 para así quedarse con un triunfazo por 94-77.

Una vez más, el equipo funcionó como tal, hubo momentos de gran juego, con 5 jugadores que llegaron al doble dígito. Pero con una defensa sólida, que cortó la mayoría de los circuitos de juego de su rival.

Para destacar la doble figura de Paletta con 10 puntos, 10 asistencias, 5 balones recuperados y 3 rebotes. Además de las cuotas goleadoras de Young con 26pts y 12 RT; los 18 de Kent y 9RT; otros 17pts de Ruiz (5/6 en triples) y los 13pts de Schoppler (todos en el último parcial).

Ahora, OTC tendrá un par de días de descanso, para volver a jugar el sábado 20, a partir de las 16.30hs frente a Platense.