Última reunión del año del Consejo Directivo de la LROF

Este martes se llevó a cabo la última reunión de este año del Consejo Directivo de la Liga Regional Obereña de Fútbol, en la cual se empezó a proyectar las próximas actividades y la posibilidad de comenzar un torneo rápido en el arranque del 2021. Además, se realizó un emotivo reconocimiento a Anibal Dalton Vera, miembro de la Liga por 25 años, recientemente fallecido.

Con todas las medidas de protocolo, y en espacio abierto debido al número de personas, se realizó esta reunión con la que se cerró este año atípico, en el que no se pudieron realizar torneos de ningún tipo y en el que solo algunos clubes pudieron volver a los entrenamientos.

Con la presencia del Presidente de la Federación Misionera de Fútbol, Juan Carlos Rossberg, el presidente de la LROF Raúl Benítez y presidentes y delegados de los clubes Atlético Oberá, AEMO, Racing, Olimpia/San Antonio, Ex Alumnos 185, River de Villa Bonita y River de Santa Rita. No pudieron asistir Atlético Alem, Atlético Iguazú, Atlético Campo Viera, Atlético Campo Grande ni Atlético A. del Valle.

Entre los temas más destacados de la reunión, se comenzó a tratar la posibilidad de dar inicio a un torneo para las categorías inferiores como primera actividad del 2021. Sería un torneo corto, dividido en zonas de acuerdo a la cantidad de equipos, con un máximo de 6 fechas, incluyendo instancias de Semifinales y Finales. La propuesta quedó a consideración y quedará sujeta al armado del correspondiente protocolo sanitario que sería elevado a las autoridades para su aprobación. De ser viable, el mismo tendría como fecha de inicio en el mes de febrero.

El presidente de la LROF, Raúl Benítez, reconoció que “fue un año difícil donde no pudimos hacer ninguna competencia. Por eso tenemos que pensar en los más chicos, que sufrieron la pandemia sin poder hacer nada de actividad física más que entrenar en los últimos meses”. Además, agregó que “muchos de estos chicos este año se despedían de su última categoría infantil y no lo pudieron hacer. Por eso estamos pensando como arrancar con ellos como prueba piloto y luego avanzar con la Cuarta, Femenino y Primera División. Empezaremos a trabajar en los protocolos para presentarlos a las autoridades”.

Por su parte, Rossberg instó a los clubes “a no bajar los brazos y trabajar junto a Benítez para que la Liga vuelva a ser una de las mejores de la provincia de Misiones”.

Emotivo Reconocimiento

Luego de la reunión llegó el momento de los presentes y reconocimientos. En un momento emotivo, Rossberg y Benítez entregaron un reconocimiento a Lucas Rodríguez, nieto de Aníbal Vera, quien por 25 años ocupara diferentes cargos en la Liga – presidente del Tribunal de Disciplina – hasta que falleciera recientemente. “Dicen que los reconocimientos se entregan en vida, pero lamentablemente no pudimos hacerlo con Aníbal y ni siquiera lo pudimos ir a despedir. Dejó un vacío muy grande tanto en la Liga como persona”, expresó Rossberg, al referirse a quien lo acompañó durante todo ese tiempo.

En ese sentido, también se propuso que el próximo torneo lleve su nombre.