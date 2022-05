Ya están los semifinalistas de Apertura del Fútbol Obereño Masculino

Se disputaron todos los partidos de Cuartos de Final del Torneo Apertura masculino 2022 de la Liga Regional Obereña de Fútbol, con la clasificación a Semifinales de Atlético Oberá, River de Santa Rita, Atlético Iguazú y Ex Alumnos 185.

En Leandro N. Alem, Atlético Iguazú recibió a AEMO, tras haber clasificado como el mejor de su zona. El último campeón no la tuvo fácil ante el «municipal» obereño, que batalló hasta el final en un partido friccionado y con varios expulsados. No hubo equipo que lograra romper el cero en el marcador durante los primeros 45 minutos y en el complemento todo siguió igual, sino hasta los 45´ cuando apareció Pedro Llaneza para convertir el único gol de la tarde que le daría el pase a las Semis.

Por su parte, River de Santa Rita y Atlético Campo Grande disputaron un verdadero partidazo en el polideportivo de Santa Rita. No se abrió el marcador durante los 90 minutos, por lo que tuvieron que definir desde los doce pasos. Y allí se impuso el local, por 3 a 2.

Mientras que en el altiplano obereño, Ex Alumnos 185 se impuso por 2 a 0 a Olimpia/San Antonio ante un gran marco de público local y visitante. El goleador del «Exa», Fernando Wegner, fue quien abrió la cuenta a poco de haber iniciado el encuentro y con esa mínima diferencia se fueron al descanso. En el complemento las acciones fueron fuertes y comenzaron a aparecer las tarjetas, lo que llevó a varios expulsados. Con diez, el local tuvo una más cerca del final del encuentro y lo aprovechó Rafael Joaquín, para sellar el encuentro 2-0, y darle así la clasificación a Semis al equipo dirigido por Richard Silva.

En el Alfonso Feversani, Atlético Oberá midió fuerzas con San Martín de 25 de Mayo. Un partido que inició tibio, sin que ninguno pudiera encontrar la forma de abrir el marcador. La visita debió hacer un cambio obligatorio al lesionarse su arquero por un golpe fuerte en la rodilla, y el Decano Obereño quiso aprovechar esa ventaja pero no fue sino hasta que José Cabral probó al arco, el «12» dio rebote que le quedó a Paolo Antúnez y este mandó el esférico al fondo de la red. Con esa mínima diferencia se fueron al descanso. Pero en el segundo tiempo se abrió más la cancha cuando Sanma apretó el acelerador sabiendo que debía ir por el empate. Los dirigidos por Darío Portillo empezaron a llegar con mayor peligro y así se dio el 2-0 (gol en contra). La visita sintió el impacto y no pudo cambiar su situación adversa y para colmo el tercer gol fue una joyita, desde un córner ejecutado por Tomás Fraga que superó a todos y se metió en el palo más alejado. Pero este gol «olímpico» no fue el último, porque el recién ingresado Tiago Krieger entró con el pie caliente y fue el autor del cuarto y el quinto gol.

Cómo serán las Semifinales

Al igual que en Cuartos de Final, serán cruces a un solo partido, donde también prevalece la localía para aquellos equipos que terminaron mejor ubicados en etapa de clasificación, en este caso Atlético Oberá y Atlético Iguazú (ambos terminaron punteros en sus respectivas zonas). Y como se cruzarán las zonas, El Decano Obereño enfrentará a Ex Alumnos 185 y el último campeón recibirá a River de Santa Rita. En caso de igualdad en los 90 minutos, la definición será directamente con los penales.