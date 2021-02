Reclaman obras en calle Río de la Plata

Vecinos del Barrio Villa Christen de Oberá, reclaman obras en un tramo de la calle Río de la Plata para evitar inundaciones que afectan a las viviendas y vuelve el camino intransitable. Una vez más las copiosas precipitaciones de los últimos días, evidenciaron la necesidad de obras que solicitan hace cinco años. Curiosamente un muro de contención construido por un particular en espacio correspondiente a la arteria en cuestión, sería foco del conflicto. “Hace cinco años que estamos pidiendo. Mandamos nota con más de cien firmas, pero no pasó nada. Fuimos a la Defensoría del Pueblo y tampoco tuvimos respuestas” manifestó Martín, uno de los vecinos del lugar. “Estamos cansado de que cada vez que llueve, la calle se inunda y el agua ingresa a los terrenos, casas y además se vuelve intransitable. Estamos en pleno sector urbano a una cuadra del asfalto”.

La problemática radica puntualmente en calle Río de la Plata entre Julio A. Roca y Fray Justo Santa María de Oro, zona baja donde confluyen, en caso de lluvias, las aguas que bajan por las serranías. “El tema es que un vecino construyó un muro en la calle, es de diez metros aproximadamente, entonces vienen los operarios y les dice que no pueden tocar. Pero la realidad es que esa pared está en la calle. En una oportunidad habían marcado para hacer el cordón cuneta y este vecino impidió que avancen, así que quedó en nada. No entendemos por qué no realizan la obra” detalló Martín.

Los residentes del lugar afirman que el muro en cuestión está ubicado en plena calle. “Nosotros no tenemos por qué soportar las consecuencias. Ya hemos perdido muchas cosas, pertenencias y la verdad ya no sabemos qué hacer” subrayó el vecino. “Pedimos por favor a la Municipalidad que haga lo que tiene que hacer, tumbar ese muro y construir el cordón-cuneta, que el agua corra y no quede estancada provocando anegaciones” insistió.