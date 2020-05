79 Aniversario del Club Ajedrez Oberá

El Club Ajedrez Oberá cumple 79 años este sábado, 9 de mayo. En el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, la actividad desde la entidad no se detuvo. Para celebrar el nuevo año de vida realizarán un torneo nacional online. “Es un aniversario atípico, teníamos pensadas otras actividades para el festejo, pero por la situación actual, tendremos festejos con torneos virtuales” expresó Enzo Oliveira, presidente del Club. “El Ajedrez nos permite a través de diferentes plataformas jugar online, cada uno desde su casa, así que es una manera de no perder el ritmo. El 9 de mayo es el aniversario, pero justo se inicia el torneo provincial, así que el domingo vamos a hacer un torneo nacional por el cumpleaños. Fue aprobado por la Federación Argentina, será a partir de las 17. Es abierto a todos los que quieran participar, solo nos piden el link y ya está. No es competitivo, sino participativo. Ya confirmaron ajedrecistas de todo el país y eso es un orgullo para nosotros, quiere decir que nos tienen en cuenta” subrayó.

Según datos históricos obtenidos del libro “Yerbal Viejo ” el Pastor Rudolf Münther donó el primer tablero. Fue así que un vecino Diego Bravo organizó el primer Torneo el 9 de mayo de 1941 en el Café San Martín, con auspicio de la entonces Asociación Popular de Cultura.

Desde ese momento el Club desarrolló actividades en el Café San Martin, lugar icónico de Oberá, luego en el club Social, en la Casa del Docente y Colonias, un salón dependencia de la estación ESSO, en la Casa de la cultura y actualmente en la Casa del Bicentenario.

En el año 1947, se forma el Círculo de Ajedrecistas de Oberá, dónde el primer presidente fue Virgilio Marín.

A lo largo de los años, fueronsurgiendo jugadores de gran nivel, tales como: Rodolfo Riotorto, César Gómez, Diego Unternareher, VíctorGómez, Miguel Moreira, José Purtic, Marcelo Ferendiuk, Antonio Lindström, Lucas Motta, Santiago Cubilla, Lucas Crotti, Antonio Rendón, entre otros.

El Club siguió creciendo, año a año, sucediéndose varios presidentes tales como Miguel Moreira, Raúl Nittman, Ruben Pritz Nilsson, Rodolfo Riotorto, Carlos Bottazzi,Vladimir Pérez, Antonio Rendón, Enzo Oliveira el actual dirigente del club.

Desde el año 1990 el club se fusionó con la escuela Municipal de Ajedrez, para trabajar en conjunto por las actividades ajedrecísticas de Oberá y zona Centro.

Gracias a gestiones del Ministerio de Deportes de Misiones, en conjunto al club, el 19 de mayo de 2017, se logra la tan anhelada PERSONERÍA JURÍDICA, siendo el segundo club en esta década de la provincia con personería jurídica, con la denominación a partir de ese momento como Asociación Civil Club Ajedrez Oberá.

En el año en 2018, elClub pasa a integrar “La Federación Argentina de Ajedrez (FADA)”, institución que nuclea a centenares de instituciones del país desde 1948.