A Oberá no llegan los precios cuidados

El gobierno nacional anunció una nueva etapa del programa Precios Cuidados con un listado de más de 300 productos. La medida alcanza a las grandes cadenas de Supermercados, por lo que en Oberá no se implementa. “Precios cuidados suelen estar en las grandes cadenas nacionales y acá no hay ninguna” indicó Carlos Alberto Mielniczuk, presidente de la Cámara Regional de Industria Producción y Comercio. Sin embargo afirmó que en algunas casas los valores son aún mejores que los estipulados en el programa. “Cuando habíamos hecho algunas comparaciones para los mismos productos, en muchos casos los precios son mejores que los publicados, en El Cóndor o Dini por ejemplo los precios de los mismos productos (o similares, ya que hay marcas que no llegan) son mejores” afirmó.

El propietario de uno de los comercios del rubro, coincidió con Mielniczuk. “Nunca entramos en las anteriores porque eran convenios con grandes cadenas y nosotros no entrábamos. La verdad que aún no hay ninguna info pero me parece que va a ser algo similar a las anteriores” expresó.