Acceso al agua potable, reclamo que reaparece en esta época

«Nuevamente el problema del acceso al agua potable cobra importancia de primer orden en Oberá. Cientos y cientos de familias se ven afectadas aún más con el comienzo de los primeros calores. La pandemia vino a agravar la situación en los barrios, en los cuales sigue habiendo tanques públicos que son cargados con camiones no siempre de manera regular, los que pueden optan por cavar pozos para tener agua lo que trae otros problemas sanitarios y de salud. Los reclamos por parte de los vecinos son sistemáticos, y los pedidos formales a la municipalidad y a la Celo caen en saco roto cuando son esos organismos los que tienen los recursos, el conocimiento y la responsabilidad de solucionar con celeridad los problemas más elementales para la población. Pedimos de manera urgente se comiencen las obras para la llegada de agua potable a los barrios y hasta que culminen la mismas una provisión regular en cantidad y calidad necesaria. Exigimos que de manera urgente se instalen más tanques en los barrios donde no llega la red de agua y que se refuerce la provisión semanal de agua, hasta que las obras definitivas concluyan. En momentos donde las familias deben resguardarse por un brote de covid 19 en la provincia, los servicios básicos no pueden faltar» expresa un comunicado del Polo Obrero.

Los barrios mencionados son Km 11 y un sector de Villa Blanquita. «Son más de 50 familias en la misma situación. Hace más de treinta años que vivo acá y cada año es lo mismo. El camión viene una vez por semana, si no cae feriado justo ese día. Estamos pasando una situación insoportable. No nos alcanza, más cuando debemos esperar dos semanas» señaló la delegada del Km11. «Nosotros llevamos nota pidiendo una audiencia al intendente, pero no nos contestó. Le pedimos al intendente que se ponga en nuestro lugar» subrayó.

Por su parte, Martín Mendoza, responsable de la distribución del líquido vital en la ciudad explicó que los jueves corresponde llevar al Km 11 y que Villa Blanquita no está dentro del circuito ya que disponen de la red, lo que está pasando es que justamente la cooperativa (Celo) está realizando nuevas conexiones.