Alto riesgo de brote de Dengue en Oberá

Lo confirmó el Levantamiento de Índices Rápidos de Aedes aegypti (LIRAa) realizado durante los días 18 al 21 de octubre. El índice que determina la situación de riesgo el año pasado en el mismo mes no llegó a 3 puntos y este año superó los 10, por lo que si no se toman recaudos y eliminan los reservorios con larvas, no se podrá evitar el brote de la enfermedad.

Se visitaron un total de 1373 residencias y 99 terrenos baldíos de la ciudad es lugares y barrios estratégicos. Las muestras de larvas se utilizaron para establecer el Indice Breteau (IB) el que indica la situación de riesgo para la transmisión del dengue. El valor estimado es de 10,45, considerado alto riesgo, en el año 2020, también mes de octubre, alcanzó 2,92. «No tenemos circulación ni en municipios cercanos, entonces tenemos esa tranquilidad, pero no hay que dormirse, hay que estar activos, evitar que el índice quede en este nivel que es muy alto. Hay muchos recipientes en la ciudad, faltan muchos cuidados, son análisis hechos en residencias particulares. Por eso rogamos que una vez por semana hagan la limpieza necesaria en sus propiedades» expresó la bióloga Alejandra Araki, del departamento de zoonosis y control de vectores.

La limpieza de terrenos y posibles criaderos hay que realizar una vez por semana. «Volver a recordar a los vecinos que tienen que eliminar criaderos para evitar un brote de la enfermedad. Ver potenciales criaderos, recipientes donde puede quedar agua cuando llueve, aprovechemos que no hay circulación y trabajemos para reducir la población de mosquitos. Además tener en cuenta que muchas personas ya se enfermó de dengue, esa persona si se enferma con un serotipo diferente puede ser mortal» remarcó Francisco Penz, médico veterinario del mismo departamento municipal.

La presentación del informe se realizó con la presencia de autoridades de salud pública, ente ellos el Subsecretario Hector Antunez Proeza, Director de Zona Centro Uruguay, Horacio Mielniczuk, Concejales y funcionarios locales, encabezados por el intendente, Carlos Fernandez, quien anunció la construcción de un edificio con el correspondiente laboratorio para el departamento de zoonosis y control de vectores.