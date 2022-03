Analia Poszed es la nueva jefa del Pami Oberá

Analía Poszed, se hizo cargo de la jefatura de la Agencia Oberá del PAMI en octubre del 2021. Mejorar la atención en la delegación de amplia jurisdicción y con escaso personal es el objetivo más importante que se propuso explicó. «Asumí con la convicción de que se deben dar respuestas y soluciones a los afiliados. No son clientes, sino que son sujetos de derecho, por lo que asumo esta responsabilidad con la intención de llevar adelante una gestión que sea atenta, cercana y accesible. La mayoría de los que se acercan son adultos mayores, con problemas de salud, situación que genera un combo que amerita mayor predisposición y paciencia en la atención» afirmó.

Además de Oberá, otros ocho municipios deben concurrir a esta delegación. «La población es amplia y tenemos poco personal. Así que tratamos de trabajar mucho para dar respuestas a todos los afiliados. En lo posible acercar el estado al territorio. Hacemos operativos, priorizando Centros de Jubilados que son los lugares donde se recepcionan consultas, inquietudes, sugerencias e incluso críticas. Así que trabajamos en conjunto, sobre todo para llegar a las colonias» señaló.

Los turnos online siguen vigentes, aclaró, aunque despertó cierta resistencia por parte de los adultos mayores. «Es un sistema que seguirá. Hacemos mucha escuela con respecto al mecanismo que es muy simple. Claro que no vamos a dejar desprotegida a una persona que esté en internación, pacientes oncológicos o residentes de otros lugares que no tienen posibilidad de sacar un turno» aseguró.

Poszed insistió en lo importante que es para ella la buena atención y reconoció que tiene un gran equipo de trabajo para suplir las falencias. «Sobre todo falta de personal. En Oberá no tenemos médico auditor, no hay trabajadora social, entonces debemos contrarrestar eso con el equipo. Día a día llevamos la información que no llegan de manera virtual a los afiliados, porque no todos tienen posibilidades de acceder a ellas» subrayó.