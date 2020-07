Apuntalan al sector de eventos para lograr moratoria impositiva y créditos

Existe gran expectativa de la Asociación de organizadores de eventos y afines respecto al proyecto que presentó el Diputado Nacional Diego Sartori, para que puedan tener un respiro impositivo en tiempos de pandemia y de inactividad. “Tuvimos mucho eco y apoyo de cámaras de emprendedores de eventos de todo el país con el proyecto que propone una amplia moratoria impositiva y crediticia, para reactivar el sector, que el gobierno asista con créditos tasa 0 y ademas de ATP, otras ayudas para reactivarse”, dijo Diego Sartori.

Indicó que “hay mucha gente que tuvo que reactivarse y precisa seguridad para paliar sus deudas.El gobierno viene dando asistencia a muchos sectores y estamos tratando en la cámara una moratoria amplia de deudas impositivas, porque muchos de estos empresarios no pudieron pagar deudas no solo con el gobierno nacional sino provinciales y municipales, las tasas deben ser accesibles, teniendo en cuenta que muchos como el turistico y el de eventos no lograrán reactivarse en breve”, apuntó.

Según sartori se podria lograr ayuda crediticia e impositiva a través del Banco nacion y a traves de la Afip y que cada estado provincial luego adhiera.

“Nunca la Cámara de Diputados dejo de trabajar en pandemia, seguimos todos los pasos y métodos de seguridad para avanzar en proyectos y sesiones, hay mas posibilidad de participación incluso de manera on line, ordenados y sin atropellos. Cada Diputado toma contacto con las areas vinculadas a su proyecto virtualmente, para recopilar información y llevar a las comisiones, Este sistema no tiene ninguna diferencia con el sistema presencial, por allí los debates son mas acalorados en recinto, pero el trabajo es igual, esperando el turno para hablar y proponer”, indicó.

“De los 257 Diputados de manera on line casi siempre están todos, porque no hay excusas para no participar”, aseguró

En cuanto a otros proyectos que realizara este año dijo que “Hemos presentado muchos proyectos, ademas de temas como el de ahorristas de automoviles, turismo y su emergencia económica y beneficio para pequeñas emisoras de radio, entre otras”.