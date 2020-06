Artesanos piden autorización para volver a las Plazoletas

Artesanos obereños solicitaron al ejecutivo autorización para exponer y vender sus productos en Plazoleta de los Extranjeros, lugar habilitado previo a la cuarentena, los días sábados y lunes. Asimismo para la Feria fija de Plazoleta Güemes. “Estamos desde que empezó la cuarentena sin trabajar en la Plazoleta. Tenemos el Mercado Concentrador, que se habilitó hace poco, pero hay poco espacio y somos 200 artesanos que estamos esperando” manifestó Oscar Mijangos, artesano de madera.

Las expectativas estaban puestas en el reciente día del padre, pero no tuvieron respuestas, por lo que aguardan sea contemplado el pedido. “En el día del padre, vendíamos muy bien y esta vez no pasó nada. Acatando el protocolo tendrían que dejarnos trabajar. La mayoría dependemos de este ingreso. No recibimos el IFE y estamos pasando mal. Hasta el momento, no tenemos ninguna novedad, estamos en un grupo de whatsapp y hoy (viernes) nos informaron que el protocolo mandaron a Posadas, que allá supuestamente están evaluando” explicó.

Los dos lugares fijos de la ciudad para la actividad siguen inhabilitados. “Teníamos los sábados y lunes el permiso para vender ahí y en la Güemes los artesanos estaban toda la semana, pero tampoco pueden trabajar. Estamos en contacto permanente entre todos. Queremos que nos habiliten para que podamos vender nuestras cosas. Se nos está juntando todo. Muchos hicimos producciones especiales para las fechas que pasaron pero nada pudimos vender”.