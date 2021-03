Asamblea provincial de Docentes en San José

Los trabajadores de la educación misionera nucleados bajo la Mesa Provincial de Lucha Docente (integrada por los gremios MPL, UDNAM, UTEM, ATE Docentes, Tribuna Docente, Corriente Conti Santoro, Marea Blanca y Docentes Autoconvocados) volverán a manifestarse este martes 30/03 y miércoles 31/03 en todo el territorio provincial en dos nuevas jornadas de paro sin asistencia a las escuelas y movilizaciones de docentes. El epicentro del reclamo será la Asamblea Provincial de Trabajadores de la Educación en Lucha con acampe los dos días de paro en Ruta Nacional 14 acceso a Rentas San José, a partir de las 9, donde se hará una evaluación de las jornadas anteriores de paro debido al alto nivel de adhesión. Y analizarán el nuevo recibo de sueldo, con la incorporación del ex Art. 9, que termina deteriorando la grilla salarial docente. En este sentido, acordarán futuras acciones respecto al reclamo del sector. Esto ocurre debido al rotundo y continúo silencio del Gobierno Provincial ante la problemática del sector (la falta de voluntad política por resolver el conflicto y, por ello, convocar a una mesa de diálogo).

Más allá de esto, no se descartan movilizaciones en el resto de la Provincia (llevadas adelante por los docentes que no puedan asistir a San José) como un posible corte de Ruta Nacional 12 a la altura de Puerto Esperanza, también los días martes y miércoles. En la Ciudad de Eldorado, la Escuela N° 745 «Georgias del Sur» seguirá tomada por padres y personal de servicio ya que no están dadas las condiciones edilicias para el desarrollo de clases presenciales.

Los trabajadores de la educación de gremios disidentes y Autoconvocados siguen reclamando al Gobierno Provincial una recomposición del salario básico docente en $18.600,77, modificación del código 923, modificación de la ley de grilla salarial docente, pase a planta orgánica del CGE Misiones de porteros y cocineras, presencialidad segura (con escuelas en condiciones edilicias óptimas y designación de porteros en aquellos establecimientos educativos que no cuentan con tal personal), provisión constante de elementos sanitizantes en este contexto complejo epidemiológico de pandemia Covid 19 en Misiones.

Por otro lado, hay que recordar que los docentes disidentes elaboraron un documento rechazando y repudiando el apriete a docentes adheridos al paro por parte de supervisores y directivos (como es el caso del Supervisor Sartori en San Vicente) que fue presentado el día martes 23/03 a autoridades del CGE Misiones; también se insiste en que el Estado Provincial garantice un cronograma serio de vacunación para el sector docente.

También preocupa a los trabajadores de la educación en lucha el silencio e inacción de las autoridades provinciales ante la aparición de casos de Covid 19 positivo en muchas escuelas de Misiones (contagios tanto de docentes como alumnos) que obliga al cierre de cursos y/o divisiones, y el aislamiento.

Por último, el porcentaje de docentes adheridos al paro sigue siendo muy alto: 85% en toda la Provincia de Misiones.