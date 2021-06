Asisten a familias de viviendas destruidas por la caída de un árbol

Se trata de dos familias, residentes de las dos viviendas de Villa Cristhen sobre las que cayó un árbol de gran porte. Ocurrió en la madrugada de este miércoles 9. «Fue a las cuatro y media, se escuchó un ruido terrible, un árbol que cayó sobre las dos casas, gente lastimada y pérdida material. Salimos corriendo, vinieron los vecinos y pudieron sacar a las otras personas, por suerte no pasó nada grave» relató Ramira Rodriguez, quien vivía en una de las casas. «Veníamos viendo cómo tumbar el árbol porque estaba complicado. íbamos a hacerlo el fin de semana, sacando de a pedazos para que no caiga sobre la casa. Lo importante es que no pasó nada grave, lo material se puede recuperar» señaló Luciano Obregon, propietario de la casa destruida totalmente.

Junto a Ramira Rodriguez viven otras dos personas mayores de edad, mientras que en la casa que recibió el mayor daño, una mujer con sus cinco hijos menores. «Cuando nos avisaron vinimos acá y verificamos lo ocurrido. La mujer y sus hijos fueron trasladados al hospital, ya que quedaron atrapados, pero por suerte ninguno con lesiones de gravedad. Cuando les den el alta se les va a asistir, albergar provisoriamente en los albergues del Complejo, hasta que se pueda solucionar la parte habitacional» explicó Victor Wall, titular de la oficina de protección civil del Departamento de Asuntos Barriales.