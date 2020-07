Aumentó productos elaboración de comidas pero bajaron las ventas en general desde marzo

La pandemia tiene aristas diferentes: por un lado el fortalecimiento de las economías locales, de productores de la zona que pueden vender más sus productos, (y asi lo hicieron saber varios feriantes y expositores del Mercado Zonal Concentrador). Y por otro lado, nuevas costumbres e intereses de consumo. Paralelamente, los menores casos de coronavirus en Misiones permitió una flexibilización en medidas de higiene, que al principio de la pandemia resultaban más estrictas.

Consultados al respecto varios comerciantes de supermercados locales y mayoristas, señalaron que lo que más aumentó en ventas en estos más de 100 días de pandemia son productos de elaboración de comidas, el caso de harinas, maicena- en este último caso del orden de hasta un 300%-.

Igualmente, los productos de limpieza tuvieron un repunte de un 50%(en cuanto a su consumo), aunque en este último mes, producto de la “flexibilización” de los cuidados personales tal vez, volvieron a valores normales.

Sin embargo, si se toma en cuenta las ventas de marzo a la fecha, las ventas generales, de acuerdo a los supermercadistas, cayeron entre un 20% a un 25%.

“Es un tiempo difícil, donde las previsiones no existen, no sabemos qué pasará mañana, hay muchos negocios que cerraron-se observa a simple vista locales vacíos- y eso es preocupante, porque todo es un mismo circuito. No se pueden hacer cambios estructurales, se trata de superar el momento de la mejor manera posible, mirando al otro, al de al lado, en lo posible siendo solidarios. Nosotros debemos subsistir como negocio, como comercio, porque tenemos muchas personas que dependen de esto, como en muchos rubros”, dijo uno de los consultados de rubro mayorista.