Banderazo por la libertad y la república en Oberá

La movilización nacional, Banderazo por la libertad y la república, tendrá adhesión en Oberá. Según comentó Susana Wendt, una las referentes de la movida, la convocatoria es abierta y se realizará este jueves 9 de julio. La concentración está prevista frente al Colegio Mariano a las 16. “Invitamos a todos los que estén de acuerdo con nuestra forma de pensar, con la defensa de la república por sobre todas las cosas. La idea es manifestarnos pacíficamente en el Centro Cívico desde las 16” explicó.

Sobre las causas apuntó especialmente al aspecto económico. “Sabemos que estamos pasando un momento muy crítico, la pandemia nos tiene mal, pero creemos que además de la salud, debemos cuidar la economía. No vemos que el gobierno tenga un plan respecto a eso. Si bien hay un equipo de científicos que asesora al presidente, consideramos que también deben haber otro tipo de profesionales que orienten acerca de lo crítico de la pandemia, lo que significa el encierro y que la gente no pueda salir a trabajar. Paralelo al equipo de salud, debería haber un equipo económico que no tenga que ver con las diferencias sino que aporten soluciones para salir de esta crisis. Estamos pobres y termina esta situación y estaremos peor” señaló Wendt.

Se trata de la segunda movilización en el marco de la emergencia epidemiológica. “Dijo el presidente cuando estén en desacuerdo con lo que estoy haciendo, díganme, es una forma de exponer que necesitamos cambios. Será con todos los recaudos, cuidándonos, con baderas, hacer escuchar nuestra voz. Somos muchos los que pensamos así y cada vez más, por eso convocamos a la población a aunarnos democráticamente y hacer valer nuestros derechos” subrayó.