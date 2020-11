Beneficiarios de AUH no deben presentar la libreta

Desde este miércoles, se da por cumplida la entrega de la libreta que es lo que acreditaba tanto la salud como la educación de los chicos que perciben la AUH, de acuerdo a lo decidido por el gobierno nacional.

Según Francisco Fabio, titular de Anses Oberá «en estos tiempos de pandemia se venia prorrogando, pero finalmente el Presidente de la Nación decidió que no tienen que presentar directamente, no tienen que ir a la escuela ni a la salita ni a Anses y en diciembre cobrarán lo retenido es decir el 20% que quedaba en sus cuentas», explicó .

También aclaró que quienes cobran asignación fliar x hijo y que debían aportar un mínimo de sus sueldos ya no tendrán ese requisito para cobrar el salario de sus hijos. «Incluso si los padres no llegan al salario mínimo, o si son monotributistas y no pudieron pagar a término su monotributo, se exime de eso también. La prioridad son los chicos, que cobren su salario. Tampoco hay límite de 5 hijos, quienes tienen hijos mas de 5 hijos hasta 18 años podrán cobrar tambien la AUH», destacó.

«Le planteamos al Presidente y la titular de la Anses, la situación de los tareferos que muchas veces no llegan al salario mínimo o sus patrones no hacen el aporte y se quedan sus hijos sin cobrar el salario y vimos que fue contemplado eso, esta bueno que se vea las problemáticas regionales. Al igual que los trámites jubilatorios que antes se tenían que hacer solo en Posadas y ahora se hacen aquí también, hace 3 meses».

«Estas decisiones acercan a la institución a los problemas de la gente y a la gente le permite resolver sus cuestiones casi en la puerta de su casa-por asi decirlo-«, indicó Fabio