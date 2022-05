Calidad del agua en Oberá: conflicto interno y nada claro

Después de lo que publicara Meridiano55.com el lunes 2, en cuanto a la nota presentada al Consejo por la Bioquimica del laboratorio de calidad de la CELO, Mariel Koch, denunciando que no podia entregar informes al Gerente de Agua Potable y cloacas ante la problemática de calidad del agua en las ultimas semanas de abril, no se recibió explicación alguna desde la dirigencia de la entidad.

Este miércoles, en conferencia de prensa, hablaron tanto el Presidente Pedro Andersson como el Vicepresidente Jorge Duarte y el Gerente de agua Julian Duprat acerca del tema. Sin embargo, más allá de los conflictos internos no quedó demostrado la calidad del agua potable actual.

«Es un probema institucional interno, con desentendidos de por medio», dijo Andersson, sin hacer alusión a la garantía de calidad del agua. Por su parte, Duprat mencionó que «a mi nunca se me notificó para un descargo, recién hoy a las 6 de la mañana me enteré de la nota de la bioquímica. Hace exactamente un año el 12 de mayo pasado se le notificó en esta sala y ante el Consejo de administración a la bioquímica que debia entregar los informes de calidad al inspector gral de panta potabilizadora y demas jefes, lo que se venía haciendo y alli siempre se decía que los analisis cumplen con el Código alimentario argentino, no entiendo su reclamo», expresó.

«No comprendo porqué dice que no quise recibir los mismos, asimismo, menciona que se le dijo que entregue informes verbales si no se cumplia con los requisitos del codigo alimentario argentino, no se que pruebas tiene para decir eso y en todo caso el informe de que supuestamente no se cumple con los requisitos nunca fue informado», agregó Duprat.

Más allá de esto, indicó que siempre se hace una contraprueba cuando algun análisis no dá bien. «Se hace otro en forma privada pero además las tomas se hacen cada 2 hs, o sea hay 12 pruebas al dia y las correcciones se hacen alli porque hay personal capacitado para eso. Y se refuerzan con los análisis correspondientes», mencionó.

Remarcó que el Eprac tambien hace exámenes de sorpresa y siempre dieron bien «o sea quiero transmitir a la población la tranquilidad de que todos estamos tomando agua de calidad, incluso nos comunicamos con el Hospital para saber si habia habido problemas gastrointestinales varios y nos dijeron que no», insistió.

«No digo que siempre haya dado bien los análisis, alguna vez debió hacerse correcciones, pero nada alarmante y siempre se corrige», mencionó. Luego, reconoció que en enero había sido el último informe escrito de la profesional en cuestión.

Justamente, lo que reclamaba la bioquimica en la nota presentada el 25 de abril por mesa de entrada a la CELO era que no podía entregar los informes escritos porque le obligaban a que sean verbales y a los jefes inmediatos y ella quería hacerlos por escrito.

La misma bioquímica confirmó a este medio que intentó estar presente en la conferencia de prensa y le dijeron que no.